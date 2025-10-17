Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ομάδα για Final-4 η Ρεάλ»

O Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας πως είναι ομάδα για Final-4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ίσως χρειάζεται να αλλάξουμε μερικές ακόμη λεπτομέρειες στην επίθεση. Ο κόουτςψΣκαριόλο είναι γνωστός ως κάποιος που μπορεί να προσαρμόσει τις άμυνες και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη ζώνη - το είδαμε αυτό και εναντίον της Παρτιζάν. Ειδικά επειδή έχουμε μικρότερο ροτέισον, πρέπει να δώσουμε προσοχή στην συγκέντρωση και την ενέργεια. Η πρώτη ιδέα είναι να μην ξεκινήσει άσχημα το παιχνίδι. Είχαμε κάποια παιχνίδια όπου η Ρεάλ κέρδισε όλα τα πρώτα δεκάλεπτα, βγήκε δυνατή, αλλά τα τελευταία δεκάλεπτά της δεν ήταν τόσο καλά. Χαλαρώνουν όταν έχουν μεγάλο προβάδισμα; Δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό το πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Έχουν ένα αναγνωρίσιμο στυλ, με συνθέσεις που παίζουν διαφορετικά είδη μπάσκετ. Πρέπει να μιλήσουμε για την αποφυγή εύκολων πόντων και επιθετικών ριμπάουντ. Η Ρεάλ είναι σίγουρα ομάδα Final Four, είναι οργανωμένη ως μονάδα, έχει τρεις ή τέσσερις παίκτες κορυφαίου επιπέδου και μπορεί να παραμείνει σταθερή σε όλη τη σεζόν»