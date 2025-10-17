Ιτούδης: «Ομάδα με γρήγορο ρυθμό η Παρί, προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Παρί για την 5η αγωνιστική της Εuroleague στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της γαλλικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Παρί είναι μια ομάδα με γρήγορο ρυθμό. Παίζουν με εξαιρετικό ρυθμό και ασκούν μεγάλη πίεση στην μπάλα. Για 40 λεπτά, χτυπούν δυνατά τις σανίδες.

Συνολικά, είναι μια καλή και αθλητική ομάδα. Είμαστε σε καλή θέση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να χτίσουμε τον δεσμό και τη χημεία που χρειάζονται για να μας στηρίξουν σε όλη τη σεζόν».

Με τον Κόλιν Μάλκολμ να προσθέτει:

«Είμαστε ευχαριστημένοι με την προηγούμενη νίκη εναντίον της Βαλένθια. Τώρα αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια ομάδα, την πρώην ομάδα μου την Παρί, και περιμένουμε ένα ακόμη παιχνίδι υψηλής έντασης, με σκαμπανεβάσματα. Προετοιμαζόμαστε και θα είμαστε έτοιμοι».