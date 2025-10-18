Εθνικά πρωταθλήματα: Πράξη τρίτη σε ΕΡΤ και YouTube

Η αγωνιστική δραστηριότητα στα Εθνικά Πρωταθλήματα δεν σταματά, καθώς το προσεχές τριήμερο θα διεξαχθεί η 3η αγωνιστική. Η ΕΡΤ θα βρίσκεται για ακόμη μία φορά στα γήπεδα, μεταδίδοντας ζωντανά σημαντικές αναμετρήσεις από την Elite League και την Α1 Γυναικών.

Η αυλαία των μεταδόσεων ανοίγει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 11:45, με το παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, το οποίο θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:00, με τη συνάντηση ΝΕ Μεγαρίδος – Δάφνη για την Elite League, σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ SPORTS 3.

Το τηλεοπτικό τριήμερο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 18:30, όταν το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα καλύψει ζωντανά την αναμέτρηση Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός, επίσης για την Elite League..



Οι υπόλοιποι αγώνες της Elite League και της Α1 Γυναικών θα μεταδοθούν διαδικτυακά από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ, όπου θα είναι διαθέσιμες και αναμετρήσεις των National League 1, National League 2 και της Α2 Γυναικών.



Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Elite League



18/10 ΝΕ Μεγαρίδος – Δάφνη, από το ΕΡΤ SPORTS 3



20/10 Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός, από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ



18/10 Μαχητές Πειραματικό – ΑΣ Παπάγου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Βίκος Ιωαννίνων – Νίκη Βόλου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Αιγάλεω – Λαύριο, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 ΓΣ Σοφάδων – Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Τρίκαλα – Κόροιβος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 ΑΓΕ Χαλκίδας – Δόξα Λευκάδας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



National League 1



18/10 Αμύντας – ΑΣΑ Αναγέννηση, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Ελευθερούπολη – Γέφυρα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Αρετσού Καλαμαριάς – Πανόραμα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Εθνικός Λιβαδειάς – Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Πανσερραϊκός – Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Ιόνιος Κέρκυρας – Απόλλων Πάτρας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Πανελευσινιακός – ΠΟΚ Έσπερος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 ΧΑΝΘ – Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Κομοτηνή – Ιωνικός Ιωνίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 ΟΦΗ – Χολαργός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Έσπερος Λαμίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Γλαύκος Έσπερος – ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Ιωνικός Νίκαιας – Δάφνη Δαφνίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Νήαρ Ηστ – Πανελλήνιος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 Παγκράτι – Νέας Κηφισιάς, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



18/10 ΑΟΝΣ Μίλων – Ακαδημία Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



19/10 ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια – Ερμής Αργυρούπολης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



19/10 ΚΑΟ Δράμας – ΚΑΟ Χαλκιδικής, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



National League 2



19/10 AE Καναλακίου Αχερών – Σ. Κ Καλαμάτα, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 ΜΠΑΣ Αγίας Βαρβάρας – ΑΟ Γαλατίστα, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 ΑΕ Πικερμίου – ΑΣ Κώων Ιπποκράτης, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 Ελευθερία Μοσχάτου – Πανναξιακός, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 ΓΣ Γαργαλιάνων – ΝΕΟ Ληξουρίου, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 Α.Ε. Βαρθολομιού – Δόξα Πύρρου Άρτας, από κανάλι YouTube Lepanto TV



Α1 Γυναικών



18/10 ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ, από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ



19/10 Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



19/10 Παναθλητικός – Ολυμπιακός, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



19/10 Πανσερραϊκός – Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



19/10 Αθηναϊκός – ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ



A2 Γυναικών



19/10 Πάνθηρες – Ηρακλής, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 Ιπποκράτης Κω – Κρόνος, από το κανάλι YouTube giafkasports.gr



19/10 KAO Μελισσίων – ΑΣΠ Προμηθέας, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



19/10 ΑΟ Πορφύρας – Δαναοί Άργους, από το κανάλι YouTube Moschatotauros Sporty