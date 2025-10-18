Κυβερνήτης: «Οι Ενώσεις πρέπει να βασίζονται στην παραγωγή παικτών»

Ο πρόεδρος της ΕΣΚΑΒΔΕ, Σάκης Κυβερνήτης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Κάθε πόλη μια μπασκέτα» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την αναδιάρθρωση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων: «Το πιο σημαντικό που πρέπει να σταθώ είναι ότι οτιδήποτε και αν σχεδιάσουμε εμείς, πρέπει να υλοποιηθεί από τις ομάδες. Τις ευχαριστώ πολύ γιατί στήριξαν οποιαδήποτε καινοτομία και αλλαγή με αρκετά βαρύ κοστολόγιο για ερασιτεχνικά σωματεία. Αναλαμβάνοντας την ΕΣΚΑΒΔΕ, είχαμε δει διαφορά δυναμικότητας στις ομάδες. Εκεί γεννήθηκαν δύο κατηγορίες στο παιδικό πρωτάθλημα, στο Elite Παίδων και την Α’ Παίδων. Αυτό από την πρώτη χρονιά μας απέδειξε ότι ήταν σωστό γιατί τα ματς ήταν πιο ανταγωνιστικά. Πραγματικά βλέπαμε ομάδες που ανέβαιναν επίπεδο και η “ψαλίδα” είχε κλείσει. Όλο αυτό έγινε με κριτήρια όσον αφορά τους μονούς αγώνες κατάταξης. Εκεί βαθμολογικά ξεχωρίζουν οι 12 πρώτες ομάδες και οι υπόλοιπες συνεχίζουν στην Α’ Παίδων. Τα παιδιά μας είναι πάντα Α’, όχι Β’ όπως είχαμε ξαναπεί. Στηρίξαμε και τις δύο κατηγορίες και τα παιδιά δεν είδαν κάποιες διαφορές, ένιωθαν σημαντικά. Η ΕΟΚ είχε προτείνει στο τέλος της σεζόν να διεξάγεται Final Four, εμείς το είχαμε υλοποιήσει μία χρονιά νωρίτερα. Βγάζουμε δύο πρωταθλητές, αλλά η νικήτρια ομάδα της Elite Παίδων συνεχίζει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα».

Για την μεγάλη αύξηση των αγωνιστικών τμημάτων στην ΕΣΚΑΒΔΕ: «Είναι φοβερό να βλέπεις περίπου 2.700 θεατές σε αγώνες παιδικού πρωταθλήματος. Στο παιδικό είχαμε αυξημένο αριθμό συμμετοχής, έχουμε ήδη +16% στο παιδικό, +27% στο εφηβικό, +44% στις κορασίδες και +100% στο γυναικείο τμήμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι είχε αποτέλεσμα η σκέψη αυτή. Τα παιδιά αρχίζουν τέλη Σεπτέμβρη και τελειώνουν τον Ιούνιο, είναι κανονική σεζόν. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ομοσπονδία επενδύει στα αναπτυξιακά τμήματα, είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. ».

Για τον επαγγελματισμό των ομάδων και τις βελτιώσεις: «Όταν ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, ανεβαίνουν και τα έσοδα, είναι μία “αλυσίδα” που βοηθάει όλους. Οι ομάδες δεν έχουν πολλά έσοδα από χορηγούς. Έτσι όπως απέδωσε όλο αυτό, θα αποφέρει έσοδα ακόμη και από τους χορηγούς στα σωματεία. Υπάρχει και η διαφήμιση από παιδί σε παιδί και θα αυξηθούν οι συμμετοχές. Να το πάρουμε με τη σειρά. Η ΕΣΚΑΒΔΕ χρηματοδοτούσε με δικά της έσοδα, τα οποία προέρχονται από τις ομάδες, με σωστή διαχείριση τα live streamings. Το παρουσιάσαμε στα σωματεία για να δουν τί είναι αυτό και πόσο ωφέλιμο είναι. Ήρθαμε επίσης και βοηθήσαμε τα σωματεία με παρεμβάσεις στο να τοποθετήσουμε τις έξυπνες κάμερες κατά 85% στα γήπεδα, η ΕΟΚ και ο Πρόεδρος μας βοήθησε σε αυτό. Στα ανδρικά τμήματα, μειώσαμε τις ομάδες από την Α1 γιατί δεν ήταν το ίδιο επίπεδο, από 14 σε 12. Δημιουργήσαμε την Α2 με ηλικιακά κριτήρια. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 6 παιδιά έως 23 ετών, 5 παιδιά από 23 έως 3ο και έναν παίκτη από 30 και άνω. Έχει παραμείνει όπως έχει και η Β’ κατηγορία. Οι ομάδες ενισχύθηκαν με νεαρούς παίκτες. Πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας και να εστιάσουμε στον βαθμό της επιτυχίας. Θέλουμε να επιδοτήσουμε τα παιδιά. Είναι ωραίο να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τα παιδιά για να εξελιχθούν. Εμείς έχουμε όραμα. Οι Ενώσεις πρέπει να βασίζονται στην “παραγωγή παικτών” για τις εθνικές κατηγορίες και γιατί όχι σε μεγαλύτερο επίπεδο. Στη σημερινή εποχή όλα είναι μετρήσιμα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους προπονητές γιατί λειτουργούν κάποιες φορές με το προσωπικό τους συμφέρον γιατί είναι λογικό να κριθούν. Δουλεύουμε ακόμη και σήμερα ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει εκπαίδευση για παράγοντες και προπονητές. Μέσω αυτού, θα αξιολογούν παίκτες και θα προτείνει στις ομάδες ειδικά προγράμματα εξέλιξης, σε συνεργασία με το πρόγραμμα της ΕΟΚ. Πρέπει να “απελευθερώσουμε” τους προπονητές, εκπαιδεύοντας τους παράγοντες. Στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, ζητάμε το αποτέλεσμα και από αυτό κρινόμαστε ενώ στα αναπτυξιακά θα πρέπει να εστιάζουμε στην εξέλιξη».