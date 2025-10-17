Άρης Betsson: Χωρίς Φόρεστερ στο Μαρούσι - Μέσα ο Μερκβιλάτζε

Γνωστή έγινε η αποστολή του Άρη Betsson, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο, Σάββατο (18/10, 19:00), το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:

"Ο ΑΡΗΣ Betsson αντιμετωπίζει αύριο Σάββατο (18/10, 19:00) το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε σήμερα (17/10) στο «Nick Galis Hall» και θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί επί αθηναϊκού εδάφους. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Jake Forrester, ο οποίος προσβλήθηκε από Covid και δε θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αθήνα. Τη θέση του θα πάρει ο νεοαποκτηθείς Alex Merkviladze.

Η αποστολή του ΑΡΗ Betsson θα ταξιδέψει αεροπορικώς το απόγευμα για την Αθήνα και την απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ ,Παναγιώτης Λέφας ,Bryce Jones ,Bryn Forbes ,Alex Merkviladze ,Στέλιος Πουλιανίτης

Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Steven Enoch, Ronnie Harrell, Arnoldas Kulboka

Αγγέλου: «Καθοριστικά τα ριμπάουντ και η αναλογία ασίστ – λαθών»

Ο άμεσος συνεργάτης του Bogdan Karaicic, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Το Μαρούσι είναι μία πλήρης ομάδα και στις θέσεις της περιφέρειας και σ’ αυτές της φροντ λάιν. Ο κόουτς Παπαθεοδώρου ξέρει να χρησιμοποιεί τους παίκτες του και να φτιάχνει πεντάδες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν το μομέντουμ του αγώνα. Αλλά και με τους βασικούς του να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Για μας είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε στη δική μας ένταση και να αναγκάσουμε το Μαρούσι να βγει από τη ζώνη άνεσής του. Τέλος, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κριθεί στις κατοχές, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπεροχή στα ριμπάουντ και θετικό συντελεστή στην αναλογία ασίστ – λαθών»."