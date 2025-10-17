Βρούτσης: «Ο Ολυμπιακός έχει την απόλυτη ευθύνη για την επισκευή του ΣΕΦ»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μίλησε για το νέο καθυστώς του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μιλώντας στην εκπομπή Center Fox της Foxbet και στους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάνα Σιώμου, ο κ.Βρούτσης τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για το καθεστώς που διέπει τη σχέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

«Το κομμάτι του ΣΕΦ που αφορά το κλειστό γήπεδο, ανήκει στον Ολυμπιακό. Άρα ο Ολυμπιακός έχει κάθε δικαιοδοσία μέσα να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Ανήκει στον Ολυμπιακό. Έχει την απόλυτη ευθύνη της επισκευής, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού. Είναι στον Ολυμπιακό, για 50 χρόνια!», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού.