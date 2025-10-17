Λόνι Γουόκερ: «Δική μου ευθύνη η ήττα από τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο σταρ της Μακάμπι ανέλαβε την ευθύνη για την... αυτοκτονία απέναντι στον Ολυμπιακό, με ανάρτησή του στα social media.

Ο Λόνι Γουόκερ πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση της Μακάμπι στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως κι όλες οι προηγούμενες ήταν κάκιστα εκτελεσμένη κι έτσι ολοκληρώθηκε η μυθική ανατροπήτ ων Ερυθρολεύκων στο Βελιγράδι.

Σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε:

«Σκληρή ήττα, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Είμαστε νέα ομάδα και βλέπουμε πόσο σπουδαίοι μπορούμε να γίνουμε. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ατομικά και ομαδικά. Κανένας ναυτικός δεν έγινε καλός μέσα σε ήρεμες θάλασσες. Θεωρώ δική μου την ευθύνη για την ήττα και θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Τα καλύτερα θα έρθουν, κάντε υπομονή».