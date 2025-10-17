Ο Ντόρσεϊ σε πέντε ματς ξεπέρασε τους πόντους που πέτυχε σε ολόκληρη την σεζόν πέρσι!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει εμφανιστεί μεταμορφωμένος την φετινή σεζόν, αποτελώντας ένα από τα σημεία αναφοράς του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Ο 29χρονος γκαρντ, μάλιστα με τους 18 πόντους απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατάφερε μέσα σε πέντε ματς να ξεπεράσει την επίδοση που είχε στο σκοράρισμα σε ολόκληρη την περσινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ έχει φτάσει φέτος τους 84 πόντους, ξεπερνώντας κατά πολύ τους μόλις 66 πόντους που είχε είχε πετύχει σε όλη την περσινή σεζόν της Euroleague.

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε φέτος με τους 21 πόντους απέναντι στην Μπασκόνια, ακολούθησαν οι 20 κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, οι 18 απέναντι στην Ντουμπάι BC, οι 11 κόντρα στην Εφές και οι 18 απέναντι στην Μακάμπι.