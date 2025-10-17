To καλάθι του Βεζένκοφ που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό (vid)

O Oλυμπιακός έκανε μεγάλο comeback από το -13, για να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μακάμπι στο Βελιγράδι με 94-95.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να... αποδράσουν από το Aleksandar Nikolic Hall, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τον Σάσα Βεζένκοφ -που πέτυχε το νικητήριο καλάθι- και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Δείτε παρακάτω το νικητήριο καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ: