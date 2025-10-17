Euroleague: Δύσκολη δοκιμασία κόντρα στην Εφές για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η 5η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή (17/10) με έξι αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20:30 και θα σφυρίξουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Αρτούρας Σούκις και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.

Την ίδια ώρα, η Μονακό θα υποδέχεται την Βαλένθια, ενώ μίση ώρα νωρίτερα (20:00) ο Ερυθρός Αστέρας θα κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 21:00 θα ξεκινήσει το Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια και στις 21:45 θα γίνει το τζάμπολ στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις (Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια-Παρτιζάν).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 Μονακό - Βαλένθια

20:30 Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR

21:00 Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια

21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Μπασκόνια - Παρτιζάν