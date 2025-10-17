Μποζίκας: «Αν και πήγε σε μεγάλο σκορ το ματς, το κερδίσαμε ξεκάθαρα από την άμυνα»

Ο Γιώργος Μποζίκας έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέφερε πως η άμυνα στο τέλος έδωσε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Είναι σημαντικός ο τρόπος που κερδίσαμε, γιατί οι μεγάλες ομάδες κερδίζουν αυτά τα παιχνίδια. Όταν δείχνει το παιχνίδι ότι έχει στραβώσει για εσένα, να βρεις τον τρόπο να το κερδίσεις. Είναι οδηγός για εμάς στο μέλλον. Γιατί αν και πήγε σε μεγάλο σκορ το παιχνίδι, το κερδίσαμε ξεκάθαρα από την άμυνα. Στην άμυνα πρέπει να καταβάλεις μία έξτρα προσπάθεια. Αυτό ήταν ξεκάθαρο σήμερα. Στο τέλος όταν βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο, βγάλαμε κατοχές, σταματήσαμε την επίθεση της Μακάμπι και μετά στην επίθεση έχουμε όλο το ταλέντο του κόσμου για να σκοράρουμε. Έχουμε πολλές απειλές, πολλά πράγματα να κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδια όταν δέχεσαι το ένα καλάθι μετά το άλλο.

Για 35 λεπτά υστερήσαμε σε αυτό τον τομέα, αφήσαμε την Μακάμπι να βρει ρυθμό, την αφήσαμε να αισθανθεί άνετα. Ήμασταν τυπικοί στα αμυντικά προσόντα, απλά θέλαμε να σταθούμε μπροστά στους παίκτες χωρίς να έχουμε έξτρα προσπάθεια. Το σημαντικό είναι ότι το καταλάβαμε στο τέλος, το κάναμε και πήραμε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Και θα μας βοηθήσει στο μέλλον γιατί είμαστε σε περίοδο με πολλούς τραυματισμούς. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη ομάδα που χωρίς τρεις περιφερειακούς θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Δεν είναι φυσιολογικό. Το σημαντικότερο τώρα είναι τα αποτελέσματα. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρυθμός στην Ευρωλίγκα έχει ανέβει πολύ. Τα σκορ έχουν ανοίξει, δεν υπάρχουν ομάδες που παίζουν αργά. Αυτό έχει να κάνει με το φορμάτ, είναι δύσκολο να ακολουθήσεις μία συγκεκριμένη αμυντική τακτική και να σταματήσεις τον αντίπαλο. Υπάρχει και η κούραση, η άμυνα θέλει μία έξτρα προσπάθεια. Η ομάδα μας δεν μπορεί να παίξει ένα μοντέλο μπάσκετ. Προσαρμόζεται ανάλογα το ματς. Μπορεί να ανοίξει ο ρυθμός, να βρεθεί ένας παίκτης σε καλή μέρα. Το θέμα είναι να προσαρμόζεσαι, να είσαι σκληρός στις κατοχές. Θα μας βοηθήσει ο τρόπος που κερδίσαμε».