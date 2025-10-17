Βεζένκοφ: «Για 37 λεπτά δεν υπήρχαμε στο γήπεδο αμυντικά»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά στην άμυνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Καλύτερα να μαθαίνεις κερδίζοντας παρά χάνοντας. Πρέπει να μάθουμε πολλά από τον αγώνα, γιατί για 37 λεπτά δεν υπήρχαμε στο γήπεδο αμυντικά. Έχουμε θέματα και το ξέρουμε. Δεν θέλω να το παίξω ότι δεν είμαι χαρούμενος γιατί μία νίκη είναι μία νίκη. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σίγουρα οι απουσίες παίζουν ρόλο αλλά δε γίνεται να ερχόμαστε εδώ και να παίζουμε ένα παιχνίδι που πάει στους 100 πόντους, γιατί αυτός είναι ο ρυθμός τους. Στο τέλος δείξαμε καρδιά, μπήκαμε στις φάσεις, βάλαμε μεγάλα σουτ και κερδίσαμε τον αγώνα, τον κλέψαμε βασικά.

Μου μένει στο μυαλό το σουτ του Ουόρντ, που έριξε τη διαφορά στους 3, που του δίνει ο Τάιλερ. Εκμεταλλευτήκαμε τον Μιλουτίνοφ, πάλεψε, μπήκε σε όλες τις μάχες. Ήταν συγκινητικός σήμερα. Αλλά και όλα τα παιδιά προσπαθήσαμε. Έχουμε πολύ δουλειά, η Ευρωλίγκα δυναμώνει. Όλες οι ομάδες μπορεί να κερδίσουν, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Για παράδειγμα το Μιλάνο έβαλε 53 πόντους προχθές και κέρδισε την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πιο κοντά στα αποτελέσματα στο ΝΒΑ. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος αλλά όταν νικάς είσαι πιο χαρούμενος.

Όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες γιατί δεν είχαν χρόνο για προπόνηση, γιατί μπήκαμε στα παιχνίδια γρήγορα. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν θα παραπονιόμαστε επειδή έχουμε αγώνες. Να ξεκουραστούμε και να ξαναμπούμε δυνατά γιατί έχουμε δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα.

Ο Ντόρσεϊ νιώθει καλά, παίζει πιο πολύ. Έχει δουλέψει το καλοκαίρι, τον βοήθησε η Εθνική, έχει μιλήσει με τον κόουτς. Κάθε παίκτης σε αυτό το επίπεδο νιώθει καλά όταν παίζει καλά. Του δίνεται χώρος και εκμεταλλευόμαστε το ταλέντο του.

Ο Νιλικίνα ήρθε απευθείας. Είχε ταξίδι στην Ισπανία, ένα ματς, λίγο προπόνηση, μετά ξανά ματς. Δεν είναι εύκολο. Άλλη φιλοσοφία, άλλα πρόσωπα. Καλά καλά δεν ξέρουμε αν έχει εγκατασταθεί. Είναι δύσκολο. Έτσι είναι όλες οι ομάδες, δεν θέλω να ψάχνω δικαιολογίες. Θα βρισκόμαστε, έρχονται και τα υπόλοιπα παιδιά, θα έρθει η χημεία. Θα βελτιωθούμε. Πάμε μέρα μέρα».