Μπαρτζώκας: «Η Μακάμπι άξιζε να κερδίσει και αυτή - Μας λείπουν οι καλοί αμυντικοί μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε πως και η Μακάμπι άξιζε να κερδίσει το παιχνίδι με την έκβαση του, ενώ στάθηκε και στις απουσίες, τονίζοντας πως λείπουν οι καλοί αμυντικοί της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που ήρθαν με τα αυτοκίνητά τους από την Ελλάδα. Αν και δεν είχαμε ένα καλό παιχνίδι, στο τέλος τους δώσαμε την χαρά της νίκης στο τέλος. Ήταν ένα τρελό παιχνίδι. Η Μακάμπι άξιζε κι αυτή να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο σκοράραμε 30 πόντους, είχαμε 26 ασίστ, 16 στο δεύτερο μέρος και διαχειριστήκαμε ένα επί μέρους 11-0 για να κερδίσουμε. Στο τέλος θέλαμε 2-3 καλές άμυνες. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, κάθε παιχνίδι μετράει. Πρέπει να επιστρέψουν οι καλοί αμυντικοί μας γιατί σε αυτή τη φάση θα είναι μεγάλη βελτίωση».

Για τους Νιλικίκα και Ντόρσεϊ: «Όταν κερδίζεις είσαι πάντα χαρούμενος Έκαναν τα σωστά πράγματα στο τέλος. Η Μακάμπι κέρδισε την Χάποελ και ήρθε με παρόμοιο τρόπο. Αυτά τα σουτ που πήραν έκριναν το παιχνίδι. Βρήκαν ρυθμό με τα σουτ. Εάν έχεις έναν παίκτη σαν τον Ντάουτιν ή τον Ουόκερ πρέπει να... προσευχηθείς για να χάσουν τα σουτ. Μας λείπουν οι καλοί αμυντικοί μας για να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα. Έχουμε ταλέντο στην επίθεση, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα. Με την δουλειά που κάνουμε θα είμαστε καλύτεροι. Ήταν το 4ο παιχνίδι στη σειρά για εμάς και δεν είχαμε μεγάλο ροτέισιον. Μας έλειψε ενέργεια, μας έλειψαν παίκτες. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε στη δουλειά».