«Αιχμηρός» Κάτας για τη διαιτησία: «Οι τελευταίες 6-7-8 αποφάσεις πήγαν υπέρ μίας πλευράς» (vid)

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, έκανε ένα ιδιαίτερα «αιχμηρό» σχόλιο για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα τόνισε στο flash interview:

«Άσχημη ήττα. Νομίζω πως είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και αξίζαμε να κερδίσουμε. Πρέπει να δω το βίντεο, όμως, δεν υπάρχει περίπτωση οι τελευταίες 6-7-8 διαιτητικές αποφάσεις να πήγαν μόνο υπέρ της μίας πλευράς. Πρέπει να λαμβάνουμε περισσότερο σεβασμό από αυτό. Νιώθουμε άσχημα».

Αναλυτικά και οι δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου:

«Είναι μια πάρα πολύ κακή ήττα, είναι πολύ κακό το συναίσθημα. Για την περισσότερη ώρα του παιχνιδιού, για 35' ελέγχαμε το παιχνίδι, ακολουθώντας πιστά το πλάνο μας, ωστόσο «κλείσαμε» πολύ άσχημα το ματς. Είναι μια πολύ κακή ήττα για μας, αλλά πρέπει να κρατήσουμε την μαχητικότητα μας».