MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να κάνει την μεγάλη... απόδραση από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 94-95.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 3-2 και βρίσκονται -προσωρινά- στην 5η θέση της κατάταξης, με τον Παναθηναϊκό που έχει έναν αγώνα λιγότερο να βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 3-1.

Τα αποτελέσματα - 5η αγωνιστική

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 83-78
Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο 78-89
Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 88-73
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός (20:30)
Μονακό - Βαλένθια (20:30)
Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια (21:00)
Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)
Μπασκόνια - Παρτίζαν (21:45)

Η Κατάταξη

  1. Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
  2. Παρί 3-1
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
  4. Παναθηναϊκός 3-1
  5. Ολυμπιακός 3-2
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2
  7. Μπαρτσελόνα 3-2
  8. Ντουμπάι 3-2
  9. Μονακό 2-2
  10. Βαλένθια 2-2
  11. Αναντολού Εφές 2-2
  12. Ερυθρός Αστέρας 2-2
  13. Βίρτους Μπολόνια 2-2
  14. Παρτίζαν 2-2
  15. Μπάγερν Μονάχου 2-3
  16. Αρμάνι Μιλάνο 2-3
  17. Φενέρμπαχτσε 2-3
  18. Μακάμπι 1-4
  19. Βιλερμπάν 1-3
  20. Μπασκόνια 0-4

Η επόμενη αγωνιστική - 6η

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ (21:05)

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν - Ντουμπάι (20:30)
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05)
Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια (21:30)
Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια (22:00)

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

20:30 Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε (20:30)
21:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός (21:00)
21:30 Παρτίζαν - Παρί (21:30)
​​​​​​​21:45 Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός (21:45)

Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι