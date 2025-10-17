Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 3-2 και βρίσκονται -προσωρινά- στην 5η θέση της κατάταξης, με τον Παναθηναϊκό που έχει έναν αγώνα λιγότερο να βρίσκεται στην 4η θέση με ρεκόρ 3-1.
Τα αποτελέσματα - 5η αγωνιστική
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 83-78
Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο 78-89
Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 88-73
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός (20:30)
Μονακό - Βαλένθια (20:30)
Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια (21:00)
Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45)
Μπασκόνια - Παρτίζαν (21:45)
Η Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
- Παρί 3-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Ολυμπιακός 3-2
- Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Μονακό 2-2
- Βαλένθια 2-2
- Αναντολού Εφές 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Παρτίζαν 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Μακάμπι 1-4
- Βιλερμπάν 1-3
- Μπασκόνια 0-4
Η επόμενη αγωνιστική - 6η
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ (21:05)
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
Βιλερμπάν - Ντουμπάι (20:30)
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό (21:05)
Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)
Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια (21:30)
Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια (22:00)
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
20:30 Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε (20:30)
21:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός (21:00)
21:30 Παρτίζαν - Παρί (21:30)
21:45 Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός (21:45)