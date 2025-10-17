Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Η τριπλέτα Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ τον... έσωσε στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο στο Βελιγράδι, αλλά «απέδρασε» με το διπλό από την έδρα της Μακάμπι χάρη στη μεγάλη εμφάνιση των Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Φρανκ Νιλικίνα: Φορτώθηκε με 2 φάουλ στο πρώτο τρίλεπτο και απενεργοποιήθηκε για το πρώτο μέρος. Επέστρεψε στην επανάληψη και στην αρχή ήταν «κρύος», όμως στην τελική ευθεία βοήθησε στον βαθμό που μπορούσε (7 πόντοι, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο, μόλις 1 λάθος σε 23'28''). Βαθμός: 6

Τάισον Ουόρντ: Από τους πρωταγωνιστές των Πειραιωτών. Σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε «κολλήσει», ο Ουόρντ «ντύθηκε» πλέι μέικερ και μοίρασε 8 ασίστ (ρεκόρ καριέρας στην Eurolegue). Έβαλε και ένα κρίσιμο τρίποντο στο τελευταίο λεπτό και ξεχώρισε. Βαθμός: 7

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Έπαιξε για μόλις 5'13'' στη 2η περίοδο, δεν μπόρεσε να βοηθήσει (0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και δεν χρησιμοποιήθηκε στην επανάληψη. Βαθμός: 4

Σέιμπεν Λι: Με διαφορά ο χειρότερος για τον Ολυμπιακό, για ακόμα ένα βράδυ. Μπήκε αντί του Νιλικίνα νωρίς - νωρίς, αλλά τα έκανε... θάλασσα επιθετικά. Βρήκε 4 ασίστ, αλλά «πρόλαβε» να κάνει ισάριθμα λάθη (4λ.), ενώ είχε 5π. με 2/4 σουτ. Κακή βραδιά και στις δύο πλευρές του παρκέ, δικαίως ο Μπαρτζώκας τον κράτησε στον πάγκο σε όλο το β' μέρος, στέλνοντας... μήνυμα. Βαθμός: 3

Σάσα Βεζένκοφ: Σπουδαία δουλειά από τον Βούλγαρο πάουερ φόργουορντ, που «έγραψε» ακόμα ένα double - double και επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις. Είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στο φινάλε έβαλε τους 5π. που έφεραν την «ερυθρόλευκη» ανατροπή, ενώ ήταν αποτελεσματικός και στην άμυνα του αγώνα απέναντι στον Μπρισέτ. Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Σε κακό βράδυ ο αρχηγός, είδε τα πράγματα να μην του βγαίνουν όπως θα ήθελε και έμεινε στα... ρηχά (3π., 2ρ., 2ασ., 1λ. σε 17'11''). Βαθμός: 4

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Πολύ μεγάλο παιχνίδι, παρά τα 2/8 τρίποντα και τα 4 λάθη. Ο Ντόρσεϊ είχε 18 ασίστ, έδωσε σπουδαία βοήθεια στα ριμπάουντ (5ρ.), ενώ για ακόμα μια φορά δημιούργησε με συνέπεια (5ασ.). Μάλιστα, στο τέλος είχε το «καθαρό» μυαλό να βρει το... πάρε - βάλε στον Βεζένκοφ για το προσπέρασμα. Βαθμός: 8

Άλεκ Πίτερς: Συνέχεια στις κακές εμφανίσεις έδωσε ο Αμερικανός, που ήταν «άχρωμος» και στις δύο πλευρές του παρκέ, διστακτικός και εκτός κλίματος αγώνα. Είχε 1/2 δίποντα και 2 λάθη, 0 ριμπάουντ και συνολικά επιζήμια παρουσία. Βαθμός: 3

Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Θηριώδης» εμφάνιση του Σέρβου γίγαντα, που ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του στο σκοράρισμα στην Euroleague (23 πόντοι με 8/9 δίποντα και 7/8 βολές). Ο «Μίλου» άφησε πίσω την κακή εμφάνιση με την Εφές, ήταν ανίκητος στη ρακέτα και δικαίωσε τον Μπαρτζώκα που τον άφησε την τελική ευθεία στο ματς, παρά τα 4 φάουλ του. Ήταν ο παίκτης που... σήκωσε επιθετικά τον Ολυμπιακό στο πιο κομβικό σημείο της αναμέτρησης, με την ανατροπή από το -13, προτού γίνει «ήρωας» ο Βεζένκοφ στο τελευταίο λεπτό. Βαθμός: 9

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Πολύ θετικός ο Ντόντα Χολ, με εξαίρεση κάποια αμυντικά ριμπάουντ που έχασε από τον Χορντ. Είχε 8 πόντους με 4/4 δίποντα σε 19'18'' στο παρκέ, έδωσε «ανάσες» στον Μιλουτίνοφ με καλή παρουσία, ενώ κατέβασε και 6 ριμπάουντ. Ήταν «εκρηκτικός», κάρφωσε μπάλες και έκανε και 2 κοψίματα. Βαθμός: 7