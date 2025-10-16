Το διπλό της Οδύσσειας και των χαμένων παπουτσιών!

Το διπλό του Παναθηναϊκού δεν ανοίγει απλά τον δρόμο για την πρόκριση. Είναι και ο τρόπος, η αντίδραση σε όσα συνέβησαν και δημιουργούν ατσάλινο χαρακτήρα.

Ενα ταξίδι που ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, με… ορισμένες απώλειες. Οκτώ βαλίτσες είχαν χαθεί κάπου στον ενδιάμεσο σταθμό της Βαρσοβίας και πλέον για αρκετές αθλήτριες δεν υπήρχαν τα απαραίτητα «σύνεργα» της δουλειάς: Παπούτσια, ρούχα, έλειπαν!



Για καλή τύχη όλων, οι φανέλες της ομάδας είχε προβλεφθεί να βρίσκονται στις χειραποσκευές κι έτσι τουλάχιστον υπήρχε εξοπλισμός αγώνα. Η Φιτζέραλντ, η Μπράουν και η Γαλανόπουλος βρέθηκαν χωρίς παπούτσια, η αεροπορική εταιρία ενημέρωσε πως οι βαλίτσες με αθλητικά και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν αλλά θα έφταναν το απόγευμα στην πόλη τέλεσης του αγώνα, την Κλαιπέντα.



Ο Παναθηναϊκός ζήτησε παράταση δύο ώρες στην έναρξη του αγώνα (αντί για 7μ.μ. να γίνει 9μ.μ.), η FIBA αρνήθηκε καθώς η γηπεδούχος ομάδα απάντησε πως δεμ μπορούσε ο κόσμος να πάει στο γήπεδο τόσο αργά κι έτσι μπήκε σε εφαρμογή το plan B. Δύο άνθρωποι της ομάδας νοίκιασαν αυτοκίνητο, ταξίδεψαν 7 ώρες και έφεραν τις βαλίτσες μια ώρα πριν το τζάμπολ!



Τα παπούτσια ήταν αυτά τελικά που έκαναν τη… διαφορά. Η Φιτζέραλντ κεντούσε, η Μπράουν πετούσε και τα δύο «Ι», η Ιωάννα Χατζηλεοντή με την Ιωάννα Κριμίλη έπαιζαν σαν… επιπλέον ξένες. Γνήσιες Ελληνίδες όμως, με ταλέντο… αμερικάνικο καθώς εκεί φοίτησαν πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.



Η Χατζηλεοντή πέρασε χειροπέδες στη Μπιγκλ στο δεύτερο μέρος, το -9 του ημιχρόνου έφτασε στο +20 και το μεγάλο βήμα έγινε.



Το διπλό βάζει τον Παναθηναϊκό σε θέση φαβορί για τη 2η θέση του ομίλου πίσω από την ισπανική Αβενίδα και την άλλη εβδομάδα απέναντι στην ελβετική Νιόν καλείται να κεφαλαιοποιήσει το διπλό στη Λιθουανία.



Προς το παρόν όμως προέχει η… παραδοσιακή παγίδα της Βούλας την Κυριακή το μεσημέρι. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έχασε στο τελευταίο του φιλικό πριν ξεκινήσουν οι επίσημες διοργανώσεις και θα πρέπει να σφραγίσει τα βήματα μπροστά που έχει κάνει τον τελευταίο μήνα.