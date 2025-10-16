Ερντέμ: «Φανταστική η άμυνά μας στο 3ο δεκάλεπτο, αφιερωμένη στον κόσμο»

H Σελέν Ερντέμ στις δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Νεπτούνας στάθηκε στην άμυνα κι αφιέρωσε την επικράτηση στον κόσμο του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Καταρχάς, είχαμε ένα πολύ μακρύ ταξίδι και κουραστικό ταξίδι ενώ είχαμε και πρόβλημα με τις βαλίτσες μας. Παρά ταύτα, σε έναν αγώνα όπου χάναμε με 11 πόντους, καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα, ειδικά με την φανταστική μας άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο, και τελικά κερδίσαμε με τον τρόπο που θέλαμε.

Συγχαίρω τις παίκτριες μου και το τεχνικό μου επιτελείο. Αυτή ήταν η πρώτη μας νίκη στο Eurocup φέτος και αφιερώνω αυτή τη νίκη σε όλους τους οπαδούς μας. Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν πολύ σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος και θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας γι' αυτόν αύριο χωρίς σπατάλη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις παίκτριες μου και το τεχνικό επιτελείο για την αφοσίωσή τους. Κάθε μέρα νιώθουμε το πνεύμα του Παναθηναϊκού. Οι παίκτριες μου βλέπουν τους εαυτούς τους ως μέρος αυτής της οικογένειας και όταν συμβαίνει αυτό, κανείς δεν μπορεί να μας σταθεί εμπόδιο».