Ο Αθηναϊκός το πάλεψε για 40 λεπτά κόντρα στην Μπεσίκτας αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 87-84.

Ο Αθηναϊκός αναμετρήθηκε με την Μπεσίκτας για την δεύτερη αγωνιστική του Eurocup Γυναικών. Η ελληνική ομάδα ήταν ανταγωνιστική για 40 λεπτά αλλά στο τέλος... λύγισε και τελικά γνώρισε την ήττα 87-84. Έτσι, πλέον και ο Αθηναϊκός και η Μπεσίκτας βρίσκονται στο 1-1.

Για τον Αθηναϊκό ξεχώρισε η Χρίστοβα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 μπλοκ αλλά και η Πρινς με 16 πόντους, 16 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, κορυφαία για την Μπεσίκτας ήταν η Φασούλα με 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 42-46, 65-65, 87-84

Τα στατιστικά του αγώνα.