Ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου Χουγκάζ - Καραγιάννης

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε την πρόσληψη των Κρις Χουγκάζ και Νίκου Καραγιάννη στην θέση του υπηρεσιακού προπονητή των «κυανέρυθρων».

Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης είναι οι νέοι υπηρεσιακοί τεχνικοί του Πανιωνίου, με τους δυο Έλληνες προπονητές να αντικαθιστούν τον Λούκα Παβίσεβιτς, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «κυανέρυθρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ομάδας, ανακοινώνει ότι υπηρεσιακοί προπονητές αναλαμβάνουν οι κ.κ. Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης, στους οποίους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν»