ΠΑΟΚ: Με τον κόσμο του σε Γερμανία και Πολωνία

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους για τα παιχνίδια στη Γερμανία και Πολωνία απέναντι στις Μπράουνσβαϊγκ και Ανβίλ αντίστοιχα για το FIBA Europe Cup.

Πιο αναλυτικά:

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τη νίκη επί της Trepca και η πορεία της ομάδας μας θα συνεχιστεί με τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια.

Το δεύτερο κατά σειρά από αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια, είναι ο αγώνας Lowen Braunschweig - ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 στη Γερμανία. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:30 (τοπική ώρα) και θα διεξαχθεί στη Volkswagen Halle του Braunschweig.

Ήδη έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους OnLine, και για τα διαζώματα 113 και 217 του γηπέδου, από τη διεύθυνση…

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/basketball-braunschweig/de/fiba-europe-cup/channel/shop/areaplan/venue/event/624755

Τα εισιτήρια κοστίζουν 19€ για τα διαζώματα 113 και 217, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Ενόψει του επόμενου αγώνα του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, με αντίπαλο την Anwil Wloclawek, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τα εξής…

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στη Hala Mistrzow, στο Wloclawek της Πολωνίας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:45 (τοπική ώρα).

Για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα της επόμενης Τετάρτης, θα τεθεί σε λειτουργία ειδικό εκδοτήριο, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Hala Mistrzow).

Από αυτό το ειδικό εκδοτήριο, θα μπορούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, τα οποία κοστίζουν 15€.