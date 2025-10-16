Η υπόσχεση έγινε πράξη: Η ΚΑΕ Άρης εξόφλησε πάνω από 90% του χρέους προς το Δημόσιο

Mεγάλη μέρα για τον Άρη Betsson, ο οποίος πλέον απέχει λίγες χιλιάδες ευρώ από την πλήρη απαλλαγή από τα χρέη!

Eξοφλήθηκε εντελώς το χρέος της ΚΑΕ Άρης προς το Δημόσιο, με την καταβολή ενός μεγάλου ποσού από την πλερά Σιάο.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από την πλευρά της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, από το φετινό καλοκαίρι ανέρχεται στα 2 εκατ.ευρώ!

Παράλληλα, πληρώθηκε και η δεύτερη δόση στον Αχιλλέα Ρουσιαμάνη και με βάση τη συμφωνία που υπάρχει απομένουν 300 χιλ ευρώ προς τον ΑΣ, τα οποία, όπως συμφωνήθηκε, θα καταβληθούν σε δόσεις.

Η μόνη οφειλή αφορά στον ΕΦΚΑ, που ανέρχεται κοντά στις 150 χιλ ευρώ. Ένα ποσό το οποίο θα αποπληρωθεί ως τις 31/12 του 2025.