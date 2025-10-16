Μιχελάκος: «Ιδανικό το ξεκίνημά μας, υψηλών απαιτήσεων το ματς με τη Νίκη Βόλου»

Ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων, Μιχάλης Μιχελάκος, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το 2/2 στο ξεκίνημα και το παιχνίδι που ακολουθεί (18/10) με τη Νίκη Βόλου: «Το ξεκίνημά μας είναι ιδανικό. Κερδίσαμε την 1η αγωνιστική το Λαύριο, που θα είναι μία απ’ τις διεκδικήτριες πραγμάτων στο φετινό πρωτάθλημα, και κάναμε ένα “διπλό” στη Νέα Ερυθραία, σε μια παραδοσιακή έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που δείχνει πάρα πολύ δυνατή στο ξεκίνημα. Η Νίκη Βόλου ίσως η μοναδική ομάδα, που είναι αήττητη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό ματς. Η Νίκη Βόλου έχει “χτίσει” κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, δομημένο, ο κόουτς Γκουγκουτούδης κάνει εξαιρετική δουλειά, με πολλά νεαρά πρόσωπα. Είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για τους φετινούς στόχους του Βίκου: «Ένας απ’ τους βασικούς λόγους που ήρθα στον Βίκο ήταν να μπορέσουμε να “χτίσουμε” κάτι όμορφο, κάτι που θα έχει δομή και να έχουμε μακρόπνοους στόχους. Επειδή είμαι αρκετά χρόνια στον χώρο, θεωρώ ότι όλο αυτό πρέπει να διέπεται από ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και, από ‘κει και πέρα, οι τέσσερις γραμμές θα δείξουν από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κοιτάμε. Σίγουρα έχουμε στόχους, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε γι’ αυτό. Το πρωτάθλημα έχει 30 αγωνιστικές, υπάρχουν τα play-offs και το Final-4. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο format, που περιέχει πάρα πολλές καμπές, οπότε όσο λιγότερο μιλάς τόσο το καλύτερο».

Για τη διαχείριση της «ταμπέλας» του φαβορί την οποία έχουν απ’ την αρχή της σεζόν: «Συνήθως το μπασκετικό κοινό θέλει να χρήζει φαβορί και αουτσάιντερ, είναι ένα… κοινωνικό φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, εμείς αυτήν τη στιγμή “χτίζουμε” τη χημεία μας και τις συνεργασίες μας. Είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα οπότε προσπαθούμε να πάμε βήμα-βήμα για να είμαστε στην κατεύθυνση που θέλουμε και να μπορούμε να προοδεύουμε».

Για τη στήριξη του κόσμου στον Βίκο Ιωαννίνων: «Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται υπό “χτίσιμο”. Ο ΠΑΣ είναι η παραδοσιακή δύναμη των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, και απ’ την ποδοσφαιρική κουλτούρα και απ’ το κομμάτι της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ. Εμείς, απ’ τη δική μας πλευρά, προσπαθούμε να “χτίσουμε” κάτι όμορφο, έτσι ώστε όλη η περιοχή να “αγκαλιάσει” την προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Και τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο, αλλά και η εικόνα μας, ώστε να μπορέσει να δοθεί κίνητρο σε όλον αυτόν τον κόσμο, γιατί μιλάμε για μια τεράστια περιοχή που “διψάει” για μπάσκετ. Προσπαθούμε να… αναζωπυρώσουμε τη φλόγα αυτήν. Είναι καθαρά στο χέρι μας να δώσουμε στον κόσμο αυτό που, ουσιαστικά, επιζητεί, να γεμίσουμε το Κλειστό παιχνίδι με το παιχνίδι και να δημιουργήσουμε μια καινούργια μερίδα φιλάθλων που θα στηρίζει τον Βίκο».