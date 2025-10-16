Πρόβλημα στους Λέικερς: Εκτός μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου ο Λεμπρόν

Πρόβλημα στους Λος Άντζελες Λέικερς καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστεί δράση στα μέσα του Νοεμβρίου.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει στα «πιτς» και δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα φιλικό προετοιμασίας των Λος Άντζελες Λέικερς. Είχε γίνει γνωστό πως θα χάσει το πρώτο ματς της σεζόν, αλλά πλέον φαίνεται πως η επιστροφή του υπολογίζεται για τα μέσα του Νοεμβρίου.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως τόσο οι «Λιμνάνθρωποι» όσο και ο «Βασιλιάς» θέλουν να είναι προσεκτικοί με την αποθεραπεία και έτσι ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι ο Λεμπρόν να κάνει το ντεμπούτο του για φέτος κάπου μέσα στον Νοέμβριο.

Οι Λέικερς αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή του στις 30 Οκτωβρίου και από τότε όλα δείχνουν πως θα χρειαστούν μερικές ακόμα εβδομάδες ώστε να είναι στο 100%.