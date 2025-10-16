Ο Φακούντο Καμπάτσο επέκρινε τις διαδηλώσεις κατά των ισραηλινών ομάδων στη Euroleague

Μιλώντας στην εκπομπή "El Larguero" του ισπανικού ραδιοφωνικού σταθμού "Cadena Ser", o Φακούντο Καμπάτσο, επέκρινε τις διαδηλώσεις κατά των ισραηλινών ομάδων στη Euroleague.

Ο Αργεντινός βραχύσωμος γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης, θεωρεί πως «είναι κρίμα», λίγες ώρες μετά τη σύλληψη πέντε ατόμων σε φιλο-παλαιστινιακή διαδήλωση που είχε ως επίκεντρο τον προγραμματισμένο αγώνα ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, επί ισπανικού εδάφους και που με απόφαση της διοίκησης της Βαλένθια διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών προς αποφυγή επεισοδίων.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ξεκαθάρισε πως όσα δήλωσε δεν αφορούσαν προσωπική αξιολόγησή του για τις πολιτικές ρίζες των διαδηλώσεων, αλλά ότι μίλησε από τη θέση του ως επαγγελματίας παίκτης, θέλοντας να κατακρίνει το εχθρικό περιβάλλον που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Το πρώτο πράγμα είναι η ασφάλεια. Των παικτών, των φιλάθλων. Όταν αυτό αμφισβητείται ή διακυβεύεται, δεν έχει νόημα να παίζεις», είπε ο Καμπάτσο, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες για αγώνες που εμπλέκονται ισραηλινές ομάδες όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Eurolegue.

«Είναι κρίμα που μιλάμε καν για αυτό. Κανείς δεν θέλει να παίζει σε αυτό το είδος περιβάλλοντος, πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς ότι ερχόμαστε εδώ μόνο για να αγωνιστούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας,» πρόσθεσε ο Καμπάτσο.

Οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες στην Ισπανία έχουν ως στόχο ν' ασκηθεί πίεση στη διοργανώτρια Αρχή Euroleague ν' αποκλείσει τους δύο ισραηλινούς συλλόγους, λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Κεκλεισμένων των θυρών διεξήχθησαν δύο ακόμη ευρωπαϊκοί αγώνες ανάμεσα σε ισπανικές και ισραηλινές ομάδες. Τενερίφη και Μανρέσα αποφάσισαν να μην επιτρέψουν την παρουσία φιλάθλων στα ευρωπαϊκά ματς τους. Συγκεκριμένα, η Τενερίφη υποδέχτηκε άνευ φιλάθλων την Μπνέι Χερζλίγια για το Basketball Champions League την Τρίτη (14/10) και η Μανρέσα τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το Eurocup, την Τετάρτη (15/10).