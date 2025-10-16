Ρήγγας: «Τέτοια ανατροπή μπορεί να μην ξανασυμβεί στην καριέρα των παιδιών, δε θα την ξεχάσουν ποτέ»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 104-93 των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ Εφήβων, ανατρέποντας τη διαφορά των 28 πόντων του ημιχρόνου (33-61) και σκοράροντας 47 πόντους στην 3η περίοδο (47-17)! Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Νίκος Ρήγγας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το τι άλλαξαν στο ημίχρονο και γύρισαν τον αγώνα: «Βάλαμε 47 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, στο ημίχρονο ήμασταν πίσω στο σκορ με 28 πόντους. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να δώσεις το κίνητρο στα παιδιά, γιατί είναι έφηβοι. Μπήκαν με πολλή συγκέντρωση, με διαφορετικό mindset στο δεύτερο μέρος και τα καταφέραμε. Έκαναν κάτι που θα κάνουμε καιρό να ξαναδούμε σε επίπεδο ανατροπής και επίδοσης σε μία περίοδο. Μόλις η διαφορά έφτασε κάτω από τους 20 πόντους, μπορούσες να καταλάβεις από τα πρόσωπα τους πως πίστευαν ότι θα ανατρέψουν τη διαφορά. Ήταν εμφανές αυτό».

Για την αμυντική προσέγγιση του αγώνα: «Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο που αγωνίζονται. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και είναι απλά τα πράγματα που πρέπει να προσέχεις. Εμείς ήμασταν τραγικοί στο 1ο ημίχρονο στην άμυνα και προφανώς ανεβάσαμε την ένταση στις προσωπικές άμυνες και στα ριμπαόυντ. Αυτή ήταν η έναρξη για την ανατροπή που κατάφεραν τα παιδιά».

Για τα συναισθήματα των παιδιών μετά τη λήξη του παιχνιδιού: «Οι αντιδράσεις τους στο τέλος του αγώνα έδειχναν ότι δεν το πίστευαν όντως. Νομίζω είναι κάτι που κάνει καλό και στην ψυχολογία τους. Ήταν μία εμπειρία που δε θα την ξεχάσουν. Αυτές οι νίκες “χτίζουν” χαρακτήρα. Την εμπειρία την “περπατάς”, αυτήν την εμπειρία ίσως δεν την ξαναζήσουν όσο παίζουν μπάσκετ, μπορεί να μην ξανασυμβεί στην καριέρα τους. Θα έχει διαμορφώσει την προσωπικότητα τους».

Για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του στο 2ο ημίχρονο, προερχόμενη, μάλιστα, από ήττα στην έδρα του Δούκα την 4η αγωνιστική: «Μόνο την αντίδραση κρατάμε, γιατί είναι αρχή ακόμα. Το μπάσκετ και το πώς θα παίξουμε θα φανεί αργότερα μέσα στη σεζόν».

Για το επίπεδο της Α1 ΕΣΚΑ Εφήβων: «Η “ψαλίδα” έχει κλείσει αρκετά φέτος. Όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους και θα υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παιχνίδια».