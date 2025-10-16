Εθνική Γυναικών: Στην Κοζάνη το πρώτο βήμα για το Ευρωμπάσκετ 2027

Η Εθνική Γυναικών επιστρέφει το Νοέμβριο στο προσκήνιο και θα κάνει το πρώτο της βήμα προς το Ευρωμπάσκετ 2027 στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης, με την αρωγή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 12 Νοεμβρίου την Κροατία, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ. Η Εθνική Γυναικών είχε αγωνιστεί στην ίδια πόλη, στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία και αυτό που θέλει είναι να βιώσει και την ίδια αγάπη και συμπαράσταση που είχε βιώσει τον Νοέμβριο του 2017, όταν το γήπεδο είχε γεμίσει. Ο κόσμος είχε αγκαλιάσει την ομάδα από την πρώτη στιγμή και αυτό είναι που θέλουν οι διεθνείς και φέτος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία, θα αντιμετωπίσει στα Σκόπια την Βόρεια Μακεδονία και στο Γκεντόφτε την Δανία.

Το πρόγραμμα στο πρώτο παράθυρο

12/11 19.00 Ελλάδα – Κροατία

15/11 19.00 Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

18/11 19.30 Δανία – Ελλάδα