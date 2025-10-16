Βίρτους για Βιλντόζα: Ταξιδεύει κανονικά με την ομάδα στην Γαλλία για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν

Η Βίρτους Μπολόνια με ανακοίνωση της ενημέρωσε πως ο Λούκα Βιλντόζα θα ταξιδέψει κανονικά στην Γαλλία για την αναμέτρηση με την Βιλερμπάν για την 5η αγωνιστική της Euroleague (21:00).

Η Βίρτους Μπολόνια με ανακοίνωση της ενημέρωσε για το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο Λούκα Βιλντόσα και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς, ξεκαθαρίζοντας πως ο Αργεντινός γκαρντ θα ταξιδέψει κανονικά στη Γαλλία για το ματς της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στη Βιλερμπάν (17/10, 21:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Βίρτους Μπολόνια εκδίδει την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Οκτωβρίου και αφορούσαν τον Λούκα Βιλντόσα και τη σύζυγό του.

Ο παίκτης και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο PalaDozza, πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους, είχαν μια διαμάχη με έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση περιπολικού της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.

Σήμερα το πρωί, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε στα μέρη διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης, χωρίς περιορισμούς, υπογεγραμμένο από τον Εισαγγελέα, Δρ Φλάβιο Λαζαρίνι, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, με την εισαγγελία να παραιτείται από τη συνοπτική δίκη που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι σήμερα.

Είναι σε εξέλιξη ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη το διάταγμα που εκδόθηκε αμέσως από τον Εισαγγελέα, η Βίρτους Μπολόνια με τη συνδρομή του κ. Ματία Γκρασάνι, εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών της υπεράσπισης, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν.

Ως εκ τούτου, ο παίκτης θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη πρώτη ομάδα για τον εκτός έδρας αγώνα της EuroLeague στη Λυών”.