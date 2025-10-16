Πρώτη κυπριακή ομάδα που θα αγωνιστεί στο glass floor: Οι Chalkanor Suns θα αναμετρηθούν με τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού

Οι Chalkanor Suns θα γίνουν η πρώτη κυπριακή ομάδα που θα αγωνιστεί στο «Telekom Center Athens» και το glass floor αφού θα αναμετρηθούν με την Κ16 του Παναθηναϊκού.

Στις 19 Δεκεμβρίου στο «Telekom Center Athens» η Κ16 του Παναθηναϊκού θα κοντραριστεί με τους Chalkanor Suns (9:00-11:00). Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κυπριακή ομάδα θα αγωνιστεί στο glass floor και το ανακαινισμένο «σπίτι» του «τριφυλλιού».

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέρσι στο International Youth Tournament, το οποίο οργάνωσε η ECOMMBX, που είναι χορηγός του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυπριακή Ομοσπονδία μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός συνεργάζονται στενά τα τελευταία χρόνια.