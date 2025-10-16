Αταμάν: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Κωνσταντινούπολη και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό πώς θα παίξει η ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι, οπότε έχουμε την δύναμη. Μπορούμε να παίξουμε με οποιονδήποτε, αλλά φυσικά με όλο τον σεβασμό στην Εφές, έχουν καλή ομάδα, πήραν μία σημαντική νίκη πριν από δύο ημέρες με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Η ομάδα είναι έτοιμη, ελπίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν φυσικά νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γκραντ: «Σκληρή ομάδα η Εφές, αλλά είμαστε έτοιμοι»