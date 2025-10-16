Γκραντ: «Σκληρή ομάδα η Εφές, αλλά είμαστε έτοιμοι»

Ο Τζέριαν Γκραντ παραχώρησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Κωνσταντινούπολη και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέριαν Γκραντ:

Διπλή αγωνιστική αυτή την εβδομάδα και ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι για εσάς: «Ναι παίξαμε πέρσι μαζί τους στα πλέι οφ. Είναι μία πολύ σκληρή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Ποιο θα είναι το «κλειδί» για το ματς: «Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αντέξουμε την πίεση που θα μας βάλουν. Έχουν μία δυνατή έδρα και εξαιρετικούς φιλάθλους».

Δύσκολη νίκη απέναντι στην Βιλερμπάν χθες: «Η νίκη που χρειαζόμασταν, χάσαμε το περσινό ματς στην έδρα μας και αυτό δεν θέλαμε να επαναληφθεί».