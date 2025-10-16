Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε πέρυσι με τον Λεσόρ, αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς αποκάλυψε ότι προσπάθησε πέρυσι να πάρει πίσω στο Βελιγράδι τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού, αλλά βρήκε... κλειστή πόρτα.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Βελιγραδίου μίλησε στη "Mozzart Sport" κι αναφέρθηκε στο περσινό "φλερτ" της Παρτιζάν με τον σέντερ του Παναθηναϊκού.

«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο. Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε», ανέφερε ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και πρόσθεσε:

«Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα. Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».