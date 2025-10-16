Έγραψε ρεκόρ ο Χολμς σε όλη την Euroleague (stats)

Τι κάνουν όσοι έχουν έλθει απευθείας από το ΝΒΑ στις πρώτες αγωνιστικές;

«Θέλει χρόνο να προσαρμοστεί, στο ΝΒΑ είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού και δεν έχει συνηθίσει». Πόσες φορές το’ χουμε ακούσει ή διαβάσει αυτό για παίκτες που είναι μαθημένοι στον αμερικανικό τρόπο παιχνιδιού και τώρα καλούνται να προσαρμοστούν στις συνθήκες της Euroleague;

Η συνηθισμένη απάντηση, βέβαια, είναι «ο παικταράς είναι παικταράς όπου και να παίζει». Ο καθένας ας τη θεωρήσει σοβαρή ή… καφενειακού επιπέδου. Οι αριθμοί, όμως, δείχνουν ότι πράγματι η φουρνιά παικτών που ήλθε στις ομάδες της Euroleague αμέσως από το ΝΒΑ ή τις παρυφές του (τις ομάδες της G-League, έχοντας συμβόλαιο two way με κάποια ομάδα του ΝΒΑ) δεν κάνει αμέσως τη διαφορά, τουλάχιστον στο επίπεδο που δικαιολογεί και το όνομα των παικτών, αλλά και τα ποσά στα συμβόλαια που υπέγραψαν.

Για την ακρίβεια, η εξαιρετική εμφάνιση του Ρισόν Χολμς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν ήταν αρκετή για να του δώσει ένα ρεκόρ απ’ αυτή τη συγκεκριμένη φουρνιά παικτών: Το 33 PIR που πέτυχε ο Αμερικανός σέντερ (ο αριθμός δηλαδή που «συγκεντρώνει» όλη την απόδοση του παίκτη) είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. O Χολμς έγινε ο πρώτος παίκτης που «γράφει» πάνω από 30 PIR και ξεπέρασε το 28 PIR που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο Βασίλιε Μίτσιτς στο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Βαλένθια.

Αυτά που έκανε ο Χολμς στο συγκεκριμένο ματς ήταν ικανά να ανεβάσουν τους μέσους όρους του τόσο, ώστε να τον προωθήσουν στην πρώτη εξάδα απόδοσης όσων διαβήκαν τον Ατλαντικό… από την ανάποδη. Ο Χολμς είναι στην 6η θέση του PIR με 10,8, είναι έκτος σκόρερ με 10,0 πόντους και τέταρτος ριμπάουντερ με 4,5.

Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να μην λένε τίποτα σ’ έναν μαραθώνιο 38 αγωνιστικών και ασφαλώς είναι φωτογραφία της στιγμής. Κάτι δείχνει, όμως: Ότι ακόμα και οι παίκτες που έρχονται με παράσημο το προηγούμενο συμβόλαιό τους με ομάδα (ή ομάδες) του ΝΒΑ χρειάζονται χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους. Λογικά τόσο ο Χολμς θα βελτιώσει τα νούμερά του, αλλά το ίδιο αναμένουμε και για πολλούς ακόμα της λίστας.

Και για του λόγου το αληθές… Απομονώσαμε τους 21 παίκτες που ήλθαν κατευθείαν από ομάδες είτε του NBA, είτε της G-League. Στην πρώτη λίστα αναφέρουμε το έτος γέννησης και το ύψος-θέση τους, για να γίνει σωστή μελέτη του δεύτερου πίνακα, όπως και το από ποια ομάδα του ΝΒΑ ή της G-League έφτασαν στην Euroleague. Υπάρχει, φυσικά, και η περίπτωση του Λόνι Ουόκερ, που είχε πέρυσι συμμετοχή στην ευρωπαϊκή λίγκα πριν παίξει στους Σίξερς.

Στη δεύτερη λίστα παρουσιάζονται τα επιτεύγματά τους στις πρώτες εβδομάδες της Euroleague. Όπως βλέπετε, μόλις οι έξι από τους 19 (ο Λαμάρ Στίβενς και ο Ντεβοντέ Γκρέιαμ δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα) έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το διψήφιο PIR στα τέσσερα πρώτα ματς. Αν κρίνουμε από την ποιότητα των περισσότερων, ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα διπλασιαστεί όταν κλείσει η σεζόν.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΤΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΣΕ Οσέι Μπρίσετ 1998 2μ.01 Φ Φιλαντέλφια 76ερς Μακάμπι Τ.Α. Βασίλιε Μίσιτς 1994 1μ.96 ΓΚ Φοίνιξ Σανς Χάποελ Τ.Α. Βλάτκο Τσάντσαρ 1997 2μ.03 Φ Ντένβερ Νάγκετς Ολίμπια Μιλάνο Λαμάρ Στίβενς 1997 2μ.01 Φ Μέμφις Γκρίζλις Παρί Σέικ Μίλτον 1996 1μ.96 ΓΚ Λος Άντζελες Λέικερς Παρτίζαν Τσούμα Οκέκε 1998 2μ.01 Φ Κλίβελαντ Καβαλίερς Ρεάλ Μαδρίτης Ντεβοντέ Γκρέιαμ 1995 1μ.85 ΓΚ Σάουθ Μπέι Λέικερς * Ερυθρός Αστέρας Μπράντον Μπόστον 2001 1μ.98 ΓΚ Νιου Ορλίνς Πέλικανς Φενέρμπαχτσε Λόνι Ουόκερ 1998 1μ.93 ΓΚ Φιλαντέλφια 76ερς Μακάμπι Τ.Α. Τζεφ Ντάουτιν 1997 1μ.91 ΓΚ Φιλαντέλφια 76ερς Μακάμπι Τ.Α. Ρισόν Χολμς 1993 2μ.05 Σ Ουάσιγκτον Ουίζαρντς Παναθηναϊκός Κόουλ Σβίντερ 1999 2μ.03 Φ Τορόντο Ράπτορς Αναντολού Έφες Ισαάκ Νογκές 2004 1μ.96 ΓΚ Ριπ Σίτι Ρεμίξ * Βαλένθια Μαμαντί Ντιακιτέ 1997 2μ.06 Σ Βάλει Σανς * Μπασκόνια Μάιλς Νόρις 2000 2μ.05 Φ Μπόστον Σέλτικς Μπαρτσελόνα Αρμάντο Μπακότ 2000 2μ.08 Σ Μέμφις Χασλ * Φενέρμπαχτσε Τρέι Λάιλς 1995 2μ.06 Φ Σακραμέντο Κινγκς Ρεάλ Μαδρίτης Κάι Τζόουνς 2001 2μ.11 Σ Ντάλας Μάβερικς Αναντολού Έφες Τάλεν Χόρτον Τάκερ 2000 1μ.93 ΓΚ Σικάγο Μπουλς Φενέρμπαχτσε Μαρκίς Νόουελ 1999 1μ.70 ΓΚ Ρίο Γκράντε Βάλεϊ * Μπασκόνια Τάραν Άρμστρονγκ 2002 1μ.96 ΓΚ Σάντα Κρουζ Ουόριορς * Ντουμπάι