Χρειάζεται χρόνος, προπονήσεις, «χημεία», αλλά πάνω απ’ όλα οι νίκες

Όταν οι παίκτες επιμένουν πως χρειάζονται χρόνο για να «βρεθούν» στο παρκέ, τότε αυτό ισχύει, με τη διαφορά πως κάθε αποτέλεσμα μετράει. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η φετινή Euroleague είναι από τις δυσκολότερες. Συνέπεσε η αύξηση των ομάδων σε 20, με χρονιά Eurobasket. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάστηκε με τους μισούς του παίκτες να λείπουν, συν τα προβλήματα που προέκυψαν με ιώσεις, αλλά και την απουσία του Λεσόρπου ήταν γνωστή.

Ακολούθησε το ταξίδι στην Αυστραλία και εν συνεχεία λίγες μέρες προπονήσεων πριν αρχίσει η σεζόν. Οι «πράσινοι» δεν είχαν ούτε τον προπονητή τους στο σύνολο της προετοιμασίας. Από τις 20 ομάδες της διοργάνωσης, είναι σαφώς στη χειρότερη θέση απ’ όλες στον τομέα της ετοιμότητας.

Το «τριφύλλι» δίνει επίσημα ματς, με τη λογική των φιλικών προετοιμασίας. Οι δοκιμές του Αταμάν -δεν φημίζεται ως προπονητής με ανοιχτό rotation- αφορούν την αναζήτηση ρόλων, σχημάτων που θα «δένουν» καλύτερα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να δίνονται λεπτά σε παίκτες που πρέπει να βρουν ρυθμό. Για παράδειγμα ο Γκριγκόνις.

Είναι πέρα για πέρα θετικό και πραγματική πολυτέλεια να υπάρχει ένα ρόστερ με αυτό το επίπεδο ποιότητας σε τέτοια ποσότητα παικτών. Πάντα, όμως, κάτι χάνεις όσα πολλά κι αν παίρνεις. Στην προκειμένη περίπτωση το «κόστος» είναι ο χρόνος. Ο Παναθηναϊκός για να βρει τους ρόλους, τα σχήματα, τη «χημεία», το ρυθμό ατομικά και ομαδικά, λόγω του όγκου των παικτών θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο απ’ τον καθένα.

Διαφορετικά πάντα θα μένει κάποιος που θα φαίνεται πως δεν προσφέρει. Δεν συμμετέχει όσο θα έπρεπε. Σαφώς και είναι ευθύνη προπονητικού επιτελείου και παικτών να δουλέψουν σκληρά, αλλά η ίδια η φύση του αθλήματος απαιτεί το χρόνο.

Ξεκάθαρα αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός προχωρά με το ατομικό ταλέντο, τη δυναμική και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την ενέργεια. Λόγω των πολλών λύσεων.

Το λένε οι ίδιοι οι παίκτες άλλωστε. Εκεί ακριβώς είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα για το «τριφύλλι». Η δική τους ηρεμία. Δεν διαπιστώνει κανείς κάποιου είδους ανησυχία, ή δυσαρέσκεια για το χρόνο συμμετοχής. Οι πάντες αντιλαμβάνονται και το τι έχουν γύρω τους, ενώ έχουν και την μπασκετική παιδεία -η οποία είναι μια μορφή ποιότητας αφού καθορίζει το μπασκετικό iq του καθενός- να αντιληφθούν πως «χτίζονται». Και η διαδικασία αυτή δεν διαρκεί μία εβδομάδα ή ένα μήνα.

Ο Γκραντ μίλησε για ομάδα που θα είναι στο 100% Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Ο Καλαϊτζάκης είπε πως τώρα το «τριφύλλι» είναι στο 50%, αλλά πρέπει άμεσα να βελτιώσει την άμυνά του. Ο Σορτς τόνισε πως ψάχνει το ρυθμό και όλα γύρω του μοιάζουν καινούργια. Ο Χολμς είπε πως τώρα μαθαίνει τα γκαρντ της ομάδας.

Ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός της κρίσιμης περιόδου που καθορίζει στόχους, θα είναι κάτι άλλο απ’ αυτό που βλέπουμε τώρα. Όμως, υπάρχει ένα «αλλά» που κανείς δεν πρέπει ούτε να ξεχνά ούτε να υποτιμά: Τις νίκες.

Όσο κι αν «χτίζεται» η ομάδα, οι νίκες μετρούν. Τα 20 κλαμπ που μετέχουν στην EuroLeague, δεν έχουν σχέση με άλλες σεζόν. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι όπως πέρυσι. Η Μακάμπι είναι ικανή να κάνει ζημιές. Η Παρί που όλοι περίμεναν να… καταρρεύσει, συνεχίζει το χαβά της. Οι νέες προσθήκες της Χάποελ και της Ντουμπάιείναι ικανές για ζημιές. Η Βίρτους Μπολόνια παραμένει υπολογίσιμη δύναμη. Η Ζαλγκίρις μοιάζει ίσως η καλύτερη στη μετά Σάρας εποχή. Η Εφές είναι απίστευτα ενισχυμένη. Η Βαλένθια μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι.

Όσο δυνατός κι αν είναι ή θεωρεί τον εαυτό του ο καθένας, τίποτα δεν «χαρίζεται». Τα αποτελέσματα θα «σπάσουν», δύσκολα θα δούμε μια ομάδα να πηγαίνει… τρένο όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Άρα κάθε νίκη μετράει. Ενώ κάθε ήττα μπορεί να κοστίσει στο τέλος.

Κατά συνέπεια, όσο νωρίς κι αν είναι, είτε βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στο 40-50%, είτε ψάχνεται για πολλά μπασκετικά ζητήματα, πρέπει να εκμεταλλεύεται την ποιότητά του και να παίρνει τα αποτελέσματα. Δίχως να ρισκάρει ματς που δεν πρέπει.

Τις τελευταίες δύο αναμετρήσεις, το έκανε. Στην Μπασκόνια τον έσωσε ο Ναν, με την Βιλερμπάν η εκπληκτική βραδιά του Χολμς. Δεν «σκότωσε» τα ματς όταν έπρεπε. Κάτι που τώρα έγινε, αν συνεχιστεί όμως δε θα γίνεται για πάντα. Κάπου, κάτι θα «τσακίσει». Παράλληλα, ακόμη κι αν δεν «στραβώσει» σε επίπεδο αποτελέσματος, δεν είναι καλό να σπαταλά η ομάδα ενέργεια ειδικά σε διπλές εβδομάδες.

Ναι, ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Περιμένει την τεράστια επιστροφή του κορυφαίου σέντερ της Euroleague. Αλλά το... κοντέρ γράφει. Και έτσι όπως είναι όλες οι ομάδες, μόλις ισορροπήσει το πράγμα κάποιοι θα έχουν «πιει θάλασσα», άλλοι θα είναι στον «αφρό» απρόσμενα. Για τότε δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Προκειμένου να μη… μετρά τα κουκιά στο τέλος, ρισκάροντας το οτιδήποτε.