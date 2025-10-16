Οι τρομερές αντιδράσεις της οικογένειας Χολμς για τη ματσάρα του Ρισόν! (vid)

O Ρίτσαρντ και η Λιντέσια Χολμς, παρακολούθησαν τον γιο τους, να ολοκληρώνει το ματς με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ καταγράφοντας ένα γεμάτο double-double, ανήμερα των γενεθλίων του.
Οι γονείς του Χολμς, μάλιστα ανάρτησαν και βίντεο στα social media, όπου πανηγύρισαν για τη νίκη του Παναθηναϊκού αλλά και την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο γιος του, ευχόμενοι και χρόνια πολλά.
Δείτε τα video με τις επικές αντιδράσεις τους:
We won! We won! @Paobcgr ! Happy birthday @Rich_Holmes22 and @TjShorts5 pic.twitter.com/VJBTWYbyLK— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) October 15, 2025