Καλαϊτζάκης: «Έχουμε φτιαχτεί για να είμαστε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, τόνισε ότι ο στόχος του Τριφυλλιού είναι η κατάκτηση της Euroleague την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Το επίπεδό μας είναι πολύ ανώτερο από της Βιλερμπάν. Αν και έπαιξε πολύ καλά σήμερα και της αξίζουν συγχαρητήρια. Ευελπιστώ στη συνέχεια να είμαστε καλύτεροι. Δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις. Έχουμε πολλούς παίκτες, που όποτε τους ζητηθεί πρέπει να δώσουν τα πάντα για τη νίκη».

Για την επιστροφή στις νίκες: «Στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε ματς. Και στο ΣΕΦ παίξαμε για τη νίκη, χάσαμε στο τέλος. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Ο Χολμς έδειξε τι μπορεί να κάνει απόψε. Έβαλε το κεφάλι κάτω και δούλεψε. Κι εμείς πρέπει να τους βοηθάμε, ώστε να μπαίνουν πιο γρήγορα. Έχουμε φτιαχτεί για να είμαστε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και να πάρουμε τη EuroLeague».