Συναγερμός στις ομάδες της Ευρωλίγκας: Οι Καβαλίερς αποδέσμευσαν τον Κίλιαν Χέις

Ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ, αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού δεν κατάφερε να πείσει τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να του προσφέρουν συμβόλαιο για τη νέα σεζόν.

Ο Κίλιαν Χέις διεκδίκησε την παραμονή του στο NBA, μέσα από την συμμετοχή του στην pre-season των Κλίβελαντ Καβαλίερς, όμως η ομάδα από το Οχάιο, πήρε την απόφαση να «κόψει» από το ρόστερ της τον Γάλλο πόιντ γκαρντ.

Όπως είναι φυσικό, αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει συναγερμό στις ομάδες της Ευρωλίγκας, αφού ο Κίλιαν Χέις θα μπορούσε να αποτελέσει μια αξιόλογη επιλογή, δεδομένης της ηλικίας του, αλλά και της εμπειρίας του στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Χέις αποτέλεσε την επιλογή Νο7 στο draft του 2020, παίζοντας για τέσσερις σεζόν με την φανέλα των Ντιτρόιτ Πίστονς, προτού μετακομίσει στους Μπρούκλιν Νετς για 6 παιχνίδια στο φινάλε της περσινής σεζόν.

Η κορυφαία χρονιά του Χέις στο NBA ήταν την σεζόν 2022/2023, όπου σε 76 αγώνες είχε 10.3 πόντους, 6.2 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ ανά 28.3 λεπτά συμμετοχής.