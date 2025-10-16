Καλαϊτζάκης στην «Magic Euroleague»: «Δεν παίζουμε ούτε στο 50% - Πρέπει να αλλάξει η άμυνα»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Βιλερμπάν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε στη «Magic Euroleague» και αναφέρθηκε στο θετικό αποτέλεσμα, στην έλλειψη ρυθμού αλλά και στη «πράσινη» αμυντική λειτουργία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη «Magic Euroleague»:

Για την επιστροφή της Βιλερμπάν: «Κρατάμε τη νίκη. Ξέρουμε ότι η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο είναι και πιο απαιτητική. Η Βιλερμπάν είναι μία πολύ καλή ομάδα. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, γύρισε τη μπάλα. Έβαλαν πολλά σουτ, έπαιξαν δυνατά. Πήραμε μία επαγγελματική νίκη. Κάναμε αυτό που θέλαμε. Έχουμε κάποια κενά διαστήματα που δεν παίζουμε άμυνα, δε ξέρουμε τι κάνουμε, λέμε να παίξουμε αλλαγές και παίζουμε κάτι τελείως διαφορετικά, στην επίθεση δεν γυρνάμε την μπάλα, παίζουμε πολύ άσχημο μπάσκετ κάποιες στιγμές, σαν εφηβική ομάδα. Η Ευρωλίγκα είναι πιο απαιτητική από πέρσι με περισσότερες ομάδες. Πήραμε μία επαγγελματική νίκη, το κρατάμε και σε δύο μέρες έχουμε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι».

Για την έλλειψη προετοιμασίας και του ρυθμού: «Δεν κάναμε προετοιμασία. Κάθε μέρα είμαστε καλύτεροι. Με τα πολλά παιχνίδια, τις προπονήσεις... Πριν τον τραυματισμό του Σάμο ήμασταν 15 άτομα στις προπονήσεις, ήμασταν τρεις πεντάδες. Τον τελευταίο καιρό προπονούμαστε πολύ καλά. Είμαστε όλη η ομάδα εκτός του Ματίας, δεν έχουμε καμία δικαιολογία αυτή τη στιγμή. Προπονούμαστε όλοι και θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Δεν παίζουμε ούτε στο 50-60% ακόμα. Θα βρούμε τα πατήματά μας και θα είμαστε καλύτεροι στην συνέχεια».

Για το τι πρέπει να αλλάξει: «Η άμυνα. Η ενέργεια. Να πιέζουμε την μπάλα. Να μένουμε στο πλάνο μας. Όταν λέμε να κάνουμε κάτι στην άμυνα, να το κάνουμε και να μην έχει ο καθένας στο κεφάλι του κάτι διαφορετικό που είναι εκτός πλάνου. Να σφίξουμε την άμυνα όπως κάναμε τις προηγούμενες χρονιές. Στην επίθεση όλοι ξέρουμε ότι έχουμε παίκτες που ο καθένας παίρνει 1,5-2 εκατομμύρια, έχουν ταλέντο, όλοι το έχουν δείξει αυτό. Είμαστε μία ομάδα που ο καθένας ψάχνει να βρει τον ρόλο του. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούμε καλύτεροι».