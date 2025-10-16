Σερέλης για Χολμς: «Χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή την εμφάνιση»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για την επίδραση του Ρισόν Χολμς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πως ο Αμερικανός σέντερ βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Ο Χολμς ήταν ο MVP του Παναθηναϊκού με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ και στις δηλώσεις του στη Nova ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν σημείωσε:

«Το χρειαζόταν πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, αυτή την εμφάνιση, γιατί είχε αρχίσει να αμφιβάλει για τον εαυτό του. Έβγαλε ενέργεια, πήρε ριμπάουντ, τελείωσε φάσεις, ήταν σωστός στην άμυνα. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει, δε θα βάζει 20-23 πόντους αλλά σήμερα μπόρεσε και το έκανε.

Μας έδωσε πόντους από επιθετικά ριμπάουντ, δεν το έχουμε εύκολο αυτό σαν ομάδα. Καταλαβαίνοντας το παιχνίδι στην Ευρώπη, θα μας βοηθήσει πολύ αμυντικά στη θέση του σέντερ.»

Ακόμα για το παιχνίδι σχολίασε μεταξύ άλλων πως «το κάναμε το ματς πιο δύσκολο απ' ότι έπρεπε λόγω κακής άμυνας».