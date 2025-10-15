Αταμάν: «Ο Χολμς παίρνει αυτοπεποίθηση - Σημαντικό ότι δεχθήκαμε 15 τρίποντα»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Βιλερμπάν υπογράμμισε πως ο Ρισόν Χολμς θα πάρει αυτοπεποίθηση από την απόδοσή του και τόνισε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από το γεγονός πως η ομάδα του δέχθηκε 15 τρίποντα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν πήραμε εύκολη νίκη γιατί αμυντικά κάναμε ξανά πολλά λάθη και έβαλαν 15 τρίποντα με 45% στα εντός πεδιάς, που είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Επιθετικά κάποιες φορές παίξαμε καλά, ο Όσμαν έκανε καλές επιθέσεις κάποιες φορές. Θετικό Χολμς, καλή συνεισφορά επιθετικά και αμυντικά με τα ριμπάουντ. Αυτά είναι θετικά. Δεν είχαμε καλή συνεισφορά στα γκαρντ. Τα τρία γκαρντ δεν συνεισέφεραν επιθετικά και αμυντικά. Κάθε νίκη είναι σημαντική. Ξεκινήσαμε την διαβολοβδομάδα με νίκη. Θα σκεφτούμε το ματς στην Πόλη τώρα».

Για την εμφάνιση του Χολμς: «Παίρνει αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη από τους συμπαίκτες του και από εμάς προς αυτόν. Έδειξε τις ικανότητές του. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Για την εμφάνιση του Γκριγκόνις και το άσχημο ποσοστό στις βολές: «Ο Γκριγκόνις έχει ποιότητα και εμπειρία. Το ότι έχασε τη σεζόν πέρσι δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να βρει ρυθμό. Είμαι χαρούμενος που σκόραρε και είμαι σίγουρος πως θα συνεισφέρει στο μέλλον. Έτσι ήταν οι βολές απόψε. Είναι παράξενο. Δεν ήταν σημαντικό για εμένα ότι χάσαμε βολές αλλά ότι έβαλε 15 τρίποντα η Βιλερμπάν».

Για την προετοιμασία μετά την ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό και για το πρόγραμμα: «Είναι ματς που μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τελείωσε. Θα συγκεντρωθούμε στο ματς με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη».