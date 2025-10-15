Πουπέ: «Δύσκολο να επιστρέψεις κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν είναι κακή βραδιά για εμάς»

Ο Πιερίκ Πουπέ μετά την ήττα της Βιλερμπάν κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως είναι υπερήφανος για την απόδοση των παικτών του και υπογράμμισε πως πρέπει αυτό το ματς να αποτελέσει κίνητρο για ακόμα καλύτερες εμφανίσεις.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είπα στα παιδιά ότι το να παίξουμε καλά απέναντί τους δεν θα ήταν αρκετό και δυστυχώς είχα δίκιο. Είμαι περήφανος γιατί πάλεψαν σκληρά. Παίξαμε ωραία στην άμυνα και μοιράσαμε καλά την μπάλα στην επίθεση. Κάποιες λεπτομέρειες στο ματς, κάποιες αστοχίες στο πλάνο μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο οδήγησαν σε 10 πόντους διαφορά και είναι πάντα δύσκολα να επιστρέψεις απέναντι σε τέτοια ομάδα και τέτοιους παίκτες. Δεν είναι κακή βραδιά για εμάς παρόλο που χάσαμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Για την απόδοση της ομάδας του και για τα δύο εντός έδρας ματς: «Κάθε ματς είναι καλή ευκαιρία για να παίξεις καλά και αν κερδίσεις είναι υπέροχη βραδιά. Εμείς συγκεντρωνόμαστε περισσότερο στο πώς παίζουμε παρά στο αποτέλεσμα. Να δούμε αν μπορούμε να ανακάμψουμε και παίξουμε κόντρα στην Βίρτους σαν ομάδα της Euroleague γιατί θα είναι δύσκολο ματς. Είχαν καλή βραδιά απόψε, κέρδισαν την Μονακό. Θα είναι δύσκολο ματς ξανά, όπως κάθε βραδιά στην Euroleague. Πρέπει να μην είμαστε ικανοποιημένοι και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ματς για να παίξουμε ακόμα καλύτερα».