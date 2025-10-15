Οι Μαδριλένοι... φλέρταραν με το κάζο στο φινάλε, όμως άντεξαν και πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στην Παρτιζάν, επικρατώντας με 93-86.

H Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 24-12, ενώ πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 19 πόντων (52-33).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο, έχοντας σταθερά προβάδισμα 19 πόντων (75-56), όμως η Παρτιζάν σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε την αντεπίθεσή της.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου, έκαναν επί μέρους 18-30 στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετατρέποντας το φινάλε της αναμέτρησης σε θρίλερ, αφού πήγε να κάνει επικό comeback, όμως η Ρεάλ άντεξε και πήρε τη νίκη.

Ο Έντι Ταβάρες με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ήταν ο κορυφαίος για την Ρεάλ, με τον Τρέι Λάιλς (17π., 5ρ.) και τον Τεό Μαλεντόν (16π., 3ρ., 3ασ) να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες σε κρίσιμα σημεία.

Για την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Τζαμπάρι Πάρκερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 23 πόντους, με τον Βάνια Μαρίνκοβιτς να ακολουθεί έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης