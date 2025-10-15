Ο Κάρσεν Έντουαρντς έβαλε 24 πόντους και οδήγησε τη Βίρτους Μπολόνια στη νίκη επί της Μονακό με 77-73, σε ένα ματς που έγινε ντέρμπι στο τέλος, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να προσπαθεί για τη μεγάλη ανατροπή από το -13 του 35'.

Η Μονακό ήταν το φαβορί, όμως η Βίρτους αποδείχθηκε πιο συγκροτημένη, είχε το προβάδισμα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και παρότι πήγε να... αυτοκτονήσει κράτησε τη νίκη. Στο 2-2 πλέον και οι δύο ομάδες. Στην επόμενη αγωνιστική (5η) της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» η Μονακό υποδέχεται τη Βαλένθια (17/10, 20:30) και η Βίρτους φιλοξενείται από τη Βιλερμπάν (17/10, 21:00).

Ο Έντουαρντς πέρα από τους 24 πόντους, είχε επίσης 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ και δεύτερος διψήφιος ήταν ο Σαλιού Νιάνγκ με 10 πόντους. Από τη Μονακό ο Νίκολα Μίροτιτς έβαλε 16 πόντους, ο Μάικ Τζέιμς πέτυχε 10 πόντους αλλά με 1/11 σουτ και είχε 7 ασίστ.

Ελαφρύ προβάδισμα η Βίρτους, από κοντά η Μονακό

Με φουλ του... τριπόντου ξεκίνησε το παιχνίδι με Έντουαρντς και Σμάιλαγκιτς η μία πλευρά, με Μίροτιτς (2) η άλλη για το 6-6 που προμήνυε για ένα ανοικτό παιχνίδι. Η Βίρτους έδειχνε να πατάει καλύτερα στο παρκέ, ο Έντουαρντς την κρατούσε μπροστά (14-13 & 17-15), με τον Μπλόσομγκεϊμ να ισοφαρίζει στο 19-19 της πρώτης περιόδου.

Για πρώτη φορά οι γηπεδούχοι έφτασαν στο +5 (28-23) με τα διαδοχικά τρίποντα των Τζάλοου, Βιλντόζα, όμως η Μονακό επέστρεψε άμεσα και απάντησε με τον ίδιο τρόπο χάρη στους Τάις και Ντιαλό για το 29-29. Και πάλι χάρη στην περιφέρειά της η Βίρτους έκανε το 37-32, προτού ο Μίροτιτς μειώσει στο 37-34 του ημιχρόνου.

Έφτασε στο +13 η Βίρτους, πήγε για την ανατροπή η Μονακό στο τέλος

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν ισχνή πρωτοπορία στο ματς, Τάις και Τζέιμς το έφεραν στα ίσια (44-44), όμως η Μονακό δεν μπορούσε να προσπεράσει. Έτσι, ο Βιλντόζα ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο και είτε σκοράροντας, είτε μοιράζοντας το παιχνίδι βοήθησε μαζί με το τρίποντο του Χάκετ να γίνει το 57-48, με τους Μίροτιτς και Χέις να μειώνουν στο 59-53 του τρίτου δεκαλέπτου.

To τρίποντο του Μόργκαν διαμόρφωσε το 66-56, η Μονακό προσπαθούσε να επιστρέψει, αλλά οι γηπεδούχοι ξεμάκραιναν διαρκώς και με 4 σερί πόντους του Έντουαρντς και ένα καλάθι του Νιάνγκ έγινε το 72-59 στο 35'. Τα τρίποντα των Μίροτιτς και Στράζελ έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο (74-65) και ο Ντιάλο με δικό του σερί 0-5, με τρίποντο - κλέψιμο - κάρφωμα έκανε το ματς ντέρμπι με το 74-70 στο 1'30'' για το φινάλε. Μετά τις βολές του Έντουαρντς, ο Στράζελ κέρδισε στο τρίποντο βολές (3/3) για το 76-73, ο Χάκετ αστόχησε για τρεις στα 22'' και ο Νέντοβιτς δεν βρήκε στόχο από τα 6,75μ. για την ισοφάρισε. Έτσι, το τελικό 77-73 σφράγισε με 1/2 βολές ο Παγιόλα, με το κοινό της Βίρτους να πανηγυρίζει.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.