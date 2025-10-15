Ο Χολμς πήρε μπροστά, κάρφωνε, έπαιξε αμυνάρες και με τον Ναν δημιουργό και σκόρερ ο Παναθηναϊκός παίζοντας… τόσο-όσο, νίκησε 91-85 τη Βιλερμπάν και σκαρφάλωσε στην κορυφή με 3-1.

Ο Παναθηναϊκός Aktor για άλλη μια φορά έπαιξε με τη... φωτιά και έδωσε δικαιώματα, αφού είχε «σβηστές τις μηχανές», όμως η διαφορά ποιότητας με τη Βιλερμπάν ήταν τέτοια που δεν του επέτρεπε να κάνει νέα «γκέλα» στο "Telekom Center". Οι «πράσινοι», με παίκτη - κλειδί τον Ρισόν Χολμς, «λύγισαν» τους Γάλλους και ανέβηκαν στο 3-1 (και την κορυφή της βαθμολογίας), αφήνοντας την ομάδα του κόουτς Πουπέ στο 1-3.

Επί της ουσίας, η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Euroleague ήταν αυτή που ο Χολμς... συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό και μάλιστα το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Αμερικανός σέντερ ήταν από νωρίς εξαιρετικός και όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο οι συμπαίκτες του τον έψαχναν επιθετικά. Εκείνος δεν αστοχούσε, κυριαρχούσε στη ρακέτα και ήταν MVP της βραδιάς με ένα επιβλητικό double - double (24 πόντοι με 11/12 δίποντα και 2/4 βολές, καθώς και 10 ριμπάουντ). Παράλληλα, ήταν σοβαρός και αμυντικά.

Επιπλέον, εξαιρετικός στην επιστροφή του στη δράση ήταν και ο Κέντρικ Ναν (26 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), με τον Τζέντι Όσμαν να δίνει πολύτιμες λύσεις (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να βοηθάει στον τομέα των ριμπάουντ (8ρ.). Στα θετικά για τους γηπεδούχους και οι 21 ασίστ τους, την ώρα που η περιφερειακή τους άμυνα προβλημάτισε ξανά (46,9% τρίποντο με 15/32 οι φιλοξενούμενοι). DNP ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, εκτός δωδεκάδας ξανά ο Βασίλης Τολιόπουλος, ευστόχησε σε ένα τρίποντο και γνώρισε την αποθέωση ο Μάριους Γκριγκόνις.

Στην αντίπερα όχθη, ο Νάντο ντε Κολό (18 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και ο Ντέιβιντ Λάιτι (13 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ) απέδειξαν πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός (38 ετών ο Γάλλος, 37 ο Αμερικανός).

Σορτς, Ναν, Χολμς και «πράσινο» προβάδισμα

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν και τον Εργκίν Αταμάν να δίνει τη μπάλα στα χέρια του Σορτς (9-4 στο 3' με 2π. και 2ασ. του Αμερικανού πλέι μέικερ). Οι Γάλλοι βρήκαν λύσεις από το «5» (11-9 στο 5') και ο Ρισόν Χολμς αντικατέστησε τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ λίγο αργότερα (17-14 στο 7'), ο Σλούκας πήρε τη θέση του Σορτς (3ασ.) μέσα σε χειροκροτήματα. Ο Ναν μπήκε στην επιθετική εξίσωση (9π.), ο Χολμς έδειχνε ορεξάτος (6π.) και το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο (26-19 το σκορ, 8 ασίστ/1 λάθος), με τον Χουάντσο να κάνει «θραύση» στον έλεγχο των ριμπάουντ (6ρ.).

Έδωσε... δικαιώματα ο Παναθηναϊκός Aktor, αλλά ένα δίλεπτο αρκούσε

Ένα κακό τρίλεπτο της second unit (Σλούκας, Γκραντ, Γκριγκόνις, Μήτογλου, Χολμς) έδωσε το δικαίωμα στη Βιλερμπάν να επιστρέψει (28-28 στο 13' με τρίποντο του Έντουιν Τζάκσον). Έτσι, ο Ναν (παρά τα 2φ. του) πήρε άρον άρον τη θέση του Γκραντ και το τρίποντο του Γκριγκόνις (31-28) πανηγυρίστηκε έξαλλα στο "Telekom Center". Ο MVP της λίγκας ήταν on fire (15π. με 6/9 εντός πεδιάς), αλλά ο Τούρκος προπονητής είχε πολλά παράπονα από την ομάδα του και συνέχιζε το ροτέισιον (38-34 στο 16'). Στο 18' οι Σορτς - Όσμαν γύρισε, αφού ο Παναθηναϊκός Aktor έδινε... δικαιώματα στους φιλοξενούμενους (38-39 με 40% τρίποντο των Γάλλων). Στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μέρους, όμως, ήρθε ένα 10-0 σερί (3π. Χουάντσο, 3π. Ναν, 2π. Χολμς, 2π. Σορτς), που έφερε ξανά τα... πράγματα στη θέση τους για τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης (48-39 στο 20'). Ο Ναν είχε 18π. με 7/11 σουτ και 3 ασίστ, ο Χολμς 10 πόντους και 5 ριμπάουντ σε μια «γεμάτη» εμφάνιση, ενώ ο Σορτς είχε μοιράσει 4 ασίστ.

Το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο, παρά την απουσία αμυντικής συνέπειας

Οι γηπεδούχοι «ακούμπησαν» τη μπάλα στον Χολμς και πήραν το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της βραδιάς (51-41 στο 23'), όμως για άλλο ένα ματς ήταν ασυνεπείς στην περιφερειακή τους άμυνα (58-51 στο 25', 42% με 8/19 3π. η Βιλερμπάν). Ο Χολμς πήγε στον πάγκο για «ανάσες» μέσα σε αποθέωση (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 κόψιμο) και το τρίποντο του ανεβασμένου στο β' μέρος Τζέριαν Γκραντ (5π., 2ασ.) διαμόρφωσε το 63-51 (27'). Ωστόσο, ο Νάντο ντε Κολό (5ασ.) και ο Ντέιβιντ Λάιτι (10π.) φρόντισαν ώστε να μειωθεί ξανά σε μονοψήφιο η απόσταση (68-60 στο 30'), καθώς οι «πράσινοι» δεν έβρισκαν ρυθμό στην άμυνά τους.

«Θωρηκτό» Χολμς και νίκη με... σβηστές τις μηχανές

Οι φιλοξενούμενοι «ροκάνισαν» την απόσταση από τη γραμμή των βολών (72-66 στο 32') και ο Λάιτι με ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 72-69 βάζοντας... φωτιά στο παιχνίδι (33'). Ο Αταμάν χρησιμοποίησε μαζί τους Σλούκα - Ναν και ο MVP δημιούργησε δις για ισάριθμα καρφώματα του εξαιρετικού Χολμς, που έκαναν το 76-69 (34'). Ο Ντε Κολό βρήκε τρίποντο μετά το time out του Πουπέ (76-72), αλλά ο ασταμάτητος Χολμς μάζεψε ένα επιθετικό ριμπάουντ και «απάντησε» (78-72 στο 35').

Ο Ουότσον με τρίποντο μείωσε εκ νέου (78-75) και ο Όσμαν με 2/2 βολές έκανε το 80-75, σε ένα σημείο που το ματς ήταν «ζωντανό» (4'41'' για το τέλος). Σε εκείνο το σημείο ο Αταμάν έκανε αλλαγές χάντμπολ μεταξύ άμυνας - επίθεσης με Καλαϊτζάκη - Σορτς και ο «ΠΚ» υποχρέωσε τον Ουότσον σε λάθος. Ο Σορτς αστόχησε σε ένα δίποντο, η Βιλερμπάν έκανε νέο λάθος και ο Όσμαν με 1/2β. έστειλε τον Παναθηναϊκό Aktor στο +6 (81-75). Ο Σέλιας με τη σειρά του βρήκε σίδερο σε τρίποντη προσπάθεια και με τη Βιλερμπάν να έχει συμπληρώσει φάουλ ο Όσμαν οδηγήθηκε ξανά στη γραμμή. Ο Τούρκος φόργουορντ έβαλε ξανά 1/2β. για το 82-75 (37') και ο Ντε Κολό αστόχησε προ του Χολμς. Οι «πράσινοι» ήταν αγκαλιά με τη νίκη, ο Ναν σκόραρε σαν σε προπόνηση για το 84-75, αλλά ο Ντε Κολό με ένα «ξέσπασμα» διαμόρφωσε το 84-81. Για άλλη μια φορά, όμως, ο Χολμς ήταν εκεί. Ο Αμερικανός με νέο επιθετικό ριμπάουντ και άλλο ένα γκολ - φάουλ «έγραψε» το 87-81 και «σφράγισε» τη νίκη του «τριφυλλιού» (91-85 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.