Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Καθάρισε με τρομερούς Ναν και Χολμς, έδωσε λύσεις ο Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός έκανε δύσκολη τη ζωή του κόντρα στη Βιλερμπάν, αλλά με τους Ναν και Χολμς να είναι σε τρομερή μέρα και τον Όσμαν να δίνει λύσεις σε κομβικά σημεία έφτασε στη νίκη.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε 4 πόντους και 4 ριμπάουντ, δείχνοντας και πάλι καλό πρόσωπο. Στην επανάληψη έπαιξε μόλις 4 λεπτά, αφού είχε κάποια θέματα στην άμυνα. Βαθμός: 6

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Πήρε τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο σημείο που η Βιλερμπάν επέστρεψε στο ματς, με σαφή αποστολή και πάλι την άμυνα κι ήταν θετικός. Δεν πέτυχε πόντο και είχε 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Τζέντι Όσμαν: Τράβηξε στο σκοράρισμα για τον Παναθηναϊκό, έχοντας 12 πόντους (1/2 διπ., 2/5 τριπ., 4/6 βολές), βοηθώντας και στην άμυνα. Είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Βαθμός: 8

Ρίσον Χολμς: Μπήκε στο παρκέ πολύ ορεξάτος και στις δύο πλευρές κι έδωσε πολλές λύσεις σε άμυνα κι επίθεση. Έπαιξε συνολικά για λεπτά και ήταν εξαιρετικός, στο καλύτερο φετινό του ματς, μετρώντας 24 πόντους (11/12 διπ., 2/4 βολές), κάνοντας double-double και με 10 ριμπάουντ. Βαθμός: 10

Κώστας Σλούκας: Δεν του πήγε το παιχνίδι επιθετικά, έχοντας 2 πόντους (1/2 διπ., 0/1 τριπ., 0/1 βολή) και 2 ασίστ, χωρίς να βρει ρυθμό στο ματς. Βαθμός: 6

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Δεν του πήγε καθόλου το πρώτο ημίχρονο ούτε σε άμυνα, ούτε σε επίθεση. Στην επανάληψη έδειξε καλύτερο πρόσωπο με 5 πόντους (1/2 διπ., 1/3 τριπ.) και 4 ασίστ. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και δεν έβλεπε κανέναν, έχοντας 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη πήρε την μπαγκέτα στη δημιουργία, με εντυπωσιακές συνεργασίες με τον Χολμς και τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (7/12 διπ., 2/7 τριπ., 2/2 βολές), 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Βαθμός: 10

Mάριους Γκριγκόνις: Δείχνει ότι αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του μετά από την πολύμηνη απουσία του και είχε ένα τρίποντο (3π., 1/1 τριπ., 0/1 διπ.). Βαθμός: 5

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Εντυπωσιακός και πάλι στην άμυνα όσο έπαιξε, καθαρίζοντας ριμπάουντ και βάζοντας σκληράδα στο παιχνίδι του. Στην επίθεση έδωσε κάποιες λύσεις, με το πρόσημο να είναι εκ νέου θετικότατο. Είχε 5 πόντους (1/3 διπ., 1/3 τριπ.) και 8 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Ντίνος Μήτογλου: Προσπάθησε στην άμυνα, παίζοντας πολύ δίπλα στον Χολμς και κέρδισε «μάχες», μετρώντας επιθετικά πόντους. Είχε 6 πόντους (2/2 διπ., 2/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Όμερ Γιούρτσεβεν: Ξεκίνησε το ματς χάνοντας 2-3 άμυνες κι έδειξε και πάλι να μην έχει σιγουριά στο παιχνίδι του. Είχε 4 πόντους με 2 καρφώματα (2/3 διπ.), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 5