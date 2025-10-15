MENU
Τα καλύτερα στιγμιότυπα από την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Τρέπτσα (vid)

O Δικέφαλος δυσκολεύτηκε άλλα έκαμψε την αντίσταση των Κοσοβάρων με 85-74, στην πρεμιέρα του στους ομίλους του Fiba Europe Cup.
