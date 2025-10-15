Προανήγγειλε εξελίξεις ο Μικρόπουλος στον Πανιώνιο: «Tελειώνει» ο Παβίσεβιτς

Ο πρόεδρος του Πανιωνίου σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση των «κυανέρυθρων» κόντρα στην Μπουργκ προανήγγειλε εξελίξεις, σημειώνοντας πως η ομάδα θα βρει τρόπο να βελτιωθεί.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Μπουργκ, ο εκ των προέδρων του Πανιωνίου κ.Θεόδωρος Μικρόπουλος προχώρησε σε επίσημη δήλωση προαναγγέλλοντας εξελίξεις.

Όπως είχαμε αναφέρει ο τεχνικός των «κυανέρυθρων» αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον «Ιστορικό» να βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, κ.Θεόδωρος Μικρόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Κατ’ αρχάς ευχαριστούμε τον κόσμο μας, για ακόμα μια φορά αισθανθήκαμε το κλειστό να σείεται. Παρόλ’ αυτά θέλω να πω κάτι: Έχω μια πολύ αγαπημένη ταινία που λέγεται η μέρα της μαρμότας. Παίζει ο Μπιλ Μάρεϊ, αυτός ο υπέροχος ηθοποιός. Είναι μια ταινία όπου κάθε μέρα ζει την ίδια ιστορία. Ξεκινάει και ζει το ίδιο σενάριο. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η ταινία, την έχω δει πέντε έξι φορές, αυτό που βλέπω, όμως, το να τη βλέπω στο γήπεδο δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα βελτιώσουν το κλίμα και η ομάδα θα πάει μπροστά. Οι παίκτες δεν είναι άχρηστοι. Υπάρχει στην ομάδα ποιότητα. Θα βρούμε τον τρόπο να βελτιωθούμε»