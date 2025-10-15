Με 20 πόντους του Λέιτον Χάμοντς, 15 από τον JP Μακούρα και «μαέστρο» τον Κένταλ ΜακΚάλουμ (11 πόντοι / 9 ασίστ) απόντος του τραυματία Ρομπ Γκρέι, ο Προμηθέας (2-0) «άλωσε» τη Βαρσοβία με το 64-68 επί της Λέγκια (0-2) και πάτησε την κορυφή του Group A στο Basketball Champions League, μετά και τη νίκη 92-83 της Χαϊδελβέργης (1-1) κόντρα στη Ρίτας (1-1)!

Ο Χάμοντς πήρε τις πρώτες επιθέσεις των Πατρινών, γράφοντας το 2-5 και ο Σταυρακόπουλος με τρίποντο πέτυχε το 2-8, αναγκάζοντας τον Χέικο Ρανούλα να καλέσει time-out στο 3'. Οι Πολωνοί αντέδρασαν και ισοφάρισαν με σερί 6-0 σε 8-8 στο 6', ο ΜακΚάλουμ ευστόχησε σε δυο βολές (8-10), αλλά η Λέγκια είχε πάρει το μομέντουμ. Γκρέιβς και Χάντερ έγραψαν το 14-10 και ο Κολέντα το 17-12 στο 8'. O Μακούρα έκανε «σεφτέ», μείωσε σε 17-14 και ο Λάγιος ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο με σερί 4-0 του Προμηθέα (17-16).

Ο Μακούρα έδειχνε σε καλή μέρα και έτοιμος να «κουβαλήσει» επιθετικά, καθώς ο Ρομπ Γκρέι έμεινε καθηλωμένος στον πάγκο για να προφυλαχθεί. Ο Κόλεμαν ανέβασε το σερί των Πατρινών στο 7-0 για το 17-19 στο 12', αλλά έκτοτε οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη δυσκολεύτηκαν, όντας άστοχοι με 7/27 σουτ. Οι Σίλινς, Γκρέιβς και Χάντερ έφεραν τη διαφορά στους εννέα (28-19) στο 14' με σερί 11-0. Ο Μακούρα έφθασε τους 11 πόντους με το 29-24 και ο Σταυρακόπουλος με τρίποντο «ξεκόλλησε» τον Προμηθέα από τα 6,75μ. για το 31-27 στο 17'. Ακόμα ένα από τον Κόλεμαν και στον πόντο το ματς (31-30), για να κλείσουν το ημίχρονο στο 33-32 οι Γκρέιβς και Χάμοντς σκοράροντας από ένα δίποντο κατά σειρά.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, το τέμπο δεν άλλαξε, με τις ομάδες να πηγαίνουν σε σετ επιθέσεις, το σκορ να μην ξεφεύγει και το μακρινό σουτ να τους «πληγώνει». Γκρέιβς-ΜακΚάλουμ βρήκαν σκορ με την επανέναρξη και ο Χάμοντς έδωσε, ξανά, το προβάδισμα στον Προμηθέα με 34-36 στο 22'. Ο Πλούτα βρήκε την επαφή του με το καλάθι έξω από τη γραμμή και με τρία τρίποντα έβαλε μπροστά τη Λέγκια με 44-42 στο 26'. Οι Μακούρα και ΜακΚάλουμ ισοφάρισαν σε 46-46, ενώ ο Πόλικαπ «σκέπασε» τη ρακέτα με εντυπωσιακές τάπες. Μάλιστα, o Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ έγραψε το 49-50 της τρίτης περιόδου.

Αποφασιστικά πάτησε το παρκέ για το τελευταίο δεκάλεπτο ο Προμηθέας, τρέχοντας ένα σερί 8-0 με ευστοχία από τα 6,75μ. και ψυχολογία. Ο Χάμοντς έβαλε δυο τρίποντα για το 49-58 με 6:39 για το φινάλε. Η Λέγκια πήρε time-out και απάντησε με Σίλινς και Γκρέιβς για το 54-58, σκορ που άλλαξε 3:30 για τη λήξη με την τρίποντη «βόμβα» του Μπαζίνα για το 54-61! Ο Κολέντα με τον ίδιο τρόπο έφερε το ματς στο καλάθι με 2:34 στο χρονόμετρο.

Οι Κολέντα και Σίλινς αστόχησαν από την περίμετρο, ο Κόλεμαν σκόραρε με ταμπλό για το 59-63, 2/2 βολές από τον Χάντερ και αποβολή με πέντε φάουλ για τον ηγέτη Γκρέιβς της Λέγκια! O ΜακΚάλουμ έβαλε τις βολές, ο Πλούτα σκόραρε, αλλά ο Χάμοντς είπε την... τελευταία λέξη με το τέταρτο προσωπικό τρίποντο για το 63-68! Στα 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη, ο Πλούτα είχε 1/2 βολές για το -τελικό- 64-68 και παρ' ότι ο Χάμοντς έκανε λάθος στην επαναφορά, ο Πλούτα αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο, διατηρώντας και το +4.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68

