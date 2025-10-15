Παναθηναϊκός: Με Ναν στην 12άδα κόντρα στη Βιλερμπάν, εκτός ο Τολιόπουλος

Με τον Κέντρικ Ναν κανονικά στη διάθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν. Εκτός ο Τολιόπουλoς.

Επιστροφή στην 12άδα για τον Αμερικανό άσο του «τριφυλλιού», που ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε και του στέρησε τη συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Βασίλη Τολιόπουλο, που δεν είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού, όπως φυσικά και οι Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι ακόμα έτοιμος, και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο.

Από την πλευρά της Βιλερμπάν στην αποστολή είναι κανονικά ο Νάντο Ντε Κολό, που έπαιξε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ εκτός είναι οι Τόμας Ερτέλ και Σακίλ Χάρισον.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Bιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας, Ατάμνα, Αζινσά, Μάσα, Τζάκσον, Ντε Κολό, Ενγκουάμα, Λάιτι, Εντιαγιέ, Ουότσον, Βοτιέ, Τραορέ