Παραμένει στο NBA: Υπογράφει στους Κινγκς ο Ουέστμπρουκ

Μπάσκετ
Μπορεί να άργησε να βρει ομάδα, ωστόσο ο Ράσελ Ουέστμπρουκ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, καθώς συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς.

